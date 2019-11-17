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EURO 2020 Elemeleri: Andorra: 0 - Türkiye: 2 (İlk yarı)

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

17.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:06
EURO 2020 Elemeleri: Andorra: 0 - Türkiye: 2 (İlk yarı)

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Enes'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.


15. dakikada ceza yayı gerisinde kaleyi karşıdan gören nokta serbest vuruş kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda top barajdan döndü.


17. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderi. 0-1


20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes, Josep Gomes'in müdahalesi sonrası yer kaldı. Hakem Kruzliak, beyaz noktayı gösterdi.


21. dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltıyı gole çevirdi. 0-2


34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Cristian Martinez'in sert vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.


Stat: Nacional Andorra la Vella


Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx


Andorra: Josep Gomes xx, Ildefons Lima xx, Joan Cervos xx, Moises San Nicolas x, Max Llovera xx, Marc Vales x, Marc Rebes xx, Ludovic Clemente xx, Alexandre Martinez xx, Jordi Alaez x, Cristian Martinez xx


Yedekler: Ferran Pol, Jesus Rubio, Marc Garcia, Victor Rodriguez, Emili Garcia, Sergi Moreno, Marc Pujol, Sebastian Gomez, Ricard Fernandez


Teknik Direktör: Koldo


Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Ozan Kabak xx, Merih Demiral xx, Kaan Ayhan xx, Ömer Bayram xx, Nazım Sangare xx, Yusuf Yazıcı xx, Ozan Tufan xx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Ahmed Kutucu xx, Enes Ünal xxx


Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik, Mert Çetin, Mert Müldür, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Deniz Türüç, Emre Kılınç, Berkay Özcan, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Enes Ünal (dk. 17), Enes Ünal (dk. 21 pen.) (Türkiye)


Sarı Kart: Ildefonso Lima (Andorra) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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