EURO 2020'de mutlaka izlenmesi gereken gençler listesine 'Bizim Çocuklar' damga vurdu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı saatler kala, heyecan dozu yükseliyor. Turnuvanın açılış maçında, A Milli Futbol Takımı'mız İtalya ile Roma'da karşılaşacak. Bu organizasyon öncesi İngiliz basınından BBC, şampiyonada takip edilmesi gereken 20 genç oyuncuyu sıraladı. Listede A Milli Futbol Takımı'ndan 2 oyuncu da yer aldı. Bu listeye Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun adı yazıldı. Eski F.Bahçeli Türk kökenli Eljif Elmas'a da yer verildi.

EURO 2020'nin başlamasına saatler kala, İngiliz basınından BBC turnuvada izlenmesi gereken 20 genç yeteneği listeledi. Oyuncular arasında A Milli Takım'dan iki futbolcu da yer aldı. BBC'nin listesine Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ile geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'na da yer verildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas da yine listede yer alan isimlerden oldu.

ARSENAL İDDİASI DA YAZILDI

Orkun Kökçü'nün tanıtım metninde, oyuncuyla ilgili flaş bir transfer detayı da paylaşıldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal, Leicester City ve Leeds United tarafından yakından izlendiği ifade edildi. Listede yer alan diğer milli futbolcu Halil Dervişoğlu oldu. Bonservisi Brentford'da olan 21 yaşındaki golcü ismin geride bıraktığımız sezon Brentford, Twente ve Galatasaray olmak üzere 3 farklı takımda forma giymesine dikkat çekildi.

İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken diğer 18 futbolcu:

Jeremy Doku (Belçika)

Jordan Larsson (İsveç)

Jules Kounde (Fransa)

Adam Hlozek (Çekya)

Becir Omeragic (İsviçre)

Ryan Gravenberch (Hollanda)

Alexander Isak (İsveç)

Alex Kral (Çekya)

Nuno Mendes (Portekiz)

Jamal Musiala (Almanya)

Sasa Kalajdzic (Avusturya)

Eljif Elmas (Kuzey Makedonya)

Christoph Baumgartner (Avusturya)

Tomas Suslov (Slovakya)

Kamil Piatkowski (Polonya)

Josko Gvardiol (Hırvatistan)

Onni Valakari (Finlandiya)

Pedri (İspanya)

(FotoMaç)