Danimarkalı yıldız futbolcu Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu

Danimarka son 16 turunda Galler'i 4-0'la eleyerek çeyrek finale yükselirken, maç sonu şovları da geceye damga vurmuştu. Galibiyetin ardından gündemi sağ bek Joakim Maehle'nin yumruk şovu salladı. Maçtan sonra tribünlerin çağırdı Maehle, "Benim için bağıranlara karşı bir şey yapmalıydım. Aklıma Fenerbahçe selamı geldi" diye konuştu.

Danimarkalı futbolcu Maehle'nin yaptığı 'Fenerbahçe selamı' açıklaması gündemin tepesine çıktı. Futbol kültürlerinde pek fazla olmayan yumruk şovun sorulması üzerine Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe selamıyla taraftarlara karşılık vermek istediğini ifade etti.

"NASIL GELİŞTİ BİLMİYORUM"

Maehle, "Seyirciler bana tezahürat ve alkış gönderince onlara 'Fenerbahçe selamı'yla karşılık vermek istedim. Nasıl gelişti bilmiyorum. Ancak olağanüstü bir maçtan sonra bizi desteklemeye gelen ve benim adımı bağıranlar için bir şey yapmalıydım. Fenerbahçe selamı aklıma geldi" diye konuştu.

Maehle'nin 'Fenerbahçe selamı' sözleri sonrasında Danimarka'da bir anda Türkiye'de statlarda yapılan 'yumruk şov' gündeme geldi. Fenerbahçeli futbolcuların tribünlere gittiği eski görüntüler YouTube'da tekrar etkileşim almaya başladı.

SIMON KJAER ÖĞRETMİŞ

Programlarda Danimarka Ligi tecrübesi olan Türk oyunculardan yorumlar alındı. Sarı-lacivertli taraftarlar da takım kaptanı Simon Kjaer'ın arkadaşlarına bu hareketi öğrettiği tahmininde bulundu.