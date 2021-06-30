Euro 2020 çeyrek final (son 8) eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final ve yarı final maçları hangi takımlar arasında oynanacak?
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Euro 2020 çeyrek final (son 8) eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final ve yarı final maçları hangi takımlar arasında oynanacak?

Euro 2020 çeyrek final (son 8) eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final ve yarı final maçları hangi takımlar arasında oynanacak?
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Euro 2020 grup maçlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran-29 Haziran tarihleri arasında 2. tur maçları oynanacak. Ardından ise çeyrek final maçları yapılacak. Henüz çeyrek final eşleşmeleri belli olmadı fakat eşleşme ağacı, eşleşme tablosu açıklandı. Peki, çeyrek finalde kim kimle eşleşir, son 8'e kalan takımlar hangileri olacak? Tüm tahminler ve olasılıklar nelerdir?

Euro 2020 eşleşmeler belli oluyor. 2. tur maçlarından sonra çeyrek final maçları oynanacak. Peki, Euro 2020 hangi takım kimle eşleşecek? 2. tur kazananları kimler olur? Euro 2020 tüm eşleşmeler ve maçların oynanacağı tarihler aşağıdaki gibidir.

EURO 2020 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 yani 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final öncesi eşleşmeler şu şekilde:

  • Galler - Danimarka (26 Haziran)
  • İtalya - Avusturya (26 Haziran)
  • Hollanda - Çekya (27 Haziran)
  • Belçika - Portekiz (27 Haziran)
  • Hırvatistan - İspanya (28 Haziran)
  • Fransa - İsviçre (28 Haziran)
  • İngiltere - Almanya (29 Haziran)
  • İsveç - Ukrayna (29 Haziran)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz çeyrek final eşleşmeleri belli olmadı fakat eşleşme tablosu açıklandı. Buna göre çeyrek final yani son 8'e kalan takımların eşleşmeleri şu şekilde:

  • (Belçika-Portekiz) ve (İtalya-Avusturya) maçlarının kazananı 2 Temmuz'da çeyrek finalde karşılaşacak.
  • (Fransa-İsviçre) ve (Hırvatistan-İspanya) maçlarının kazananı 2 Temmuz'da çeyrek finalde karşılaşacak.
  • (İsveç-Ukrayna) ve (İngiltere-Almanya) maçlarının kazananı 3 Temmuz'da çeyrek finalde karşılaşacak.
  • (Hollanda-Çekya) ve (Galler-Danimarka) maçlarının kazananı 3 Temmuz'da çeyrek finalde karşılaşacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde olacak:

- (Belçika-Portekiz) ve (İtalya-Avusturya) maçları kazananı kendi aralarında çeyrek final oynayacak. Bunun kazananı ile (Fransa-İsviçre) ve (Hırvatistan-İspanya) çeyrek final kazananı, yarı finalde karşılaşacak.

- (İsveç-Ukrayna) ve (İngiltere-Almanya) maçları kazananı kendi aralarında çeyrek final oynayacak. Bunun kazananı ile (Hollanda-Çekya) ve (Galler-Danimarka)çeyrek final kazananı, yarı finalde karşılaşacak.

Yarı final maçları 6 ve 7 Temmuz'da oynanacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Euro 2020 tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.

GÜNCELLEME

Euro 2020 güncel çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

  • Danimarka - Çek Cumhuriyeti
  • İtalya - Belçika
  • İsviçre - İspanya
  • İsveç/Ukrayna maçı kazananı - İngiltere/Almanya maçı kazananı

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

2. tur maçları tamamlandı. Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

  • Danimarka - Çek Cumhuriyeti
  • İtalya - Belçika
  • İsviçre - İspanya
  • Ukrayna - İngiltere
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