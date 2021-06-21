EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi İtalya oldu

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Avusturya gruptan 2. olarak çıkarken son 16'da İtalya ile eşleşti, Ukrayna ise en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.