EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi İtalya oldu
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EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi İtalya oldu

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EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Avusturya gruptan 2. olarak çıkarken son 16'da İtalya ile eşleşti, Ukrayna ise en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Bükreş Ulusal Stadyumu'nda Ukrayna'yla karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Avusturya bir üst tura yükseldi.

SON 16'DA RAKİP İTALYA

Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Baumgartner kaydetti. Bu sonucun ardından Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Ukrayna, en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.

EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi İtalya oldu
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