Euro 2020 2. tur eşleşmeleri belli oldu mu? İkinci turda kim kimle eşleşecek? Hangi takım hangi takımla eşleşti?

Euro 2020'de grup maçları sona ermek üzere. Grup maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar 2. turda karşılaşacak. İkinci turun ardından, çeyrek final ve yarı final maçları oynanacak. Peki, Euro 2020 ikinci tur eşleşmeleri belli oldu mu? 2. turda hangi takım hangi takımla eşleşecek? 2. tur karşılaşmaları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Detaylar haberimizde...

Euro 2020 hangi takım kiminle eşleşiyor açıklandı mı? Eşleşmeler belli oldu mu? Avrupa Şampiyonası'nda kim kiminle eşleşecek? Euro 2020 eşleşmeler belli oldu mu? İspanya kimle eşleşir? Fransa kimle eşleşecek? Almanya kimle eşleşecek? İtalya kiminle eşleşti? Portekiz kimle eşleşti? Galler kiminle eşleşti? Tüm Euro 2020 eşleşmeleri yazımızda...

EURO 2020 2. TUR EŞLEŞMELERİ! KİM KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Henüz hangi takım hangi takımla eşleşecek belli olmadı. Fakat gruplara göre eşleşmelerin detayları açıklandı. Buna göre son 16 turu eşleşmeleri:

1. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

2. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si

7. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

8. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

şeklinde olacaktır.

Yani Euro 2020 güncel 2. tur eşleşmeleri şu şekilde olacak:

1. Maç: Belçika - A/D/E/F grup 3.sü

2. Maç: İtalya - Avusturya

3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si

7. Maç: Hollanda - D/E/F grup 3.sü

8. Maç: Galler - Danimarka

İkinci turdan sonra çeyrek final maçları gelecek.

EURO 2020 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şuanda grup maçları oynanmaya devam ediyor. 2. tur mücadeleleri 26 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.

EURO 2020 İKİNCİ TUR MAÇLARI VE OYNANACAK YERLER

2. tur maçlarının tarihleri ve yerleri aşağıdaki gibi olacaktır:

26 Haziran Cumartesi oynanacak 2. tur maçları:

1. Maç: Galler - Danimarka (19.00, Amsterdam)

2. Maç İtalya - Avusturya (22:00, Londra)

27 Haziran Pazar oynanacak 2. tur maçları:

3. Maç: Hollanda - D/E/F3 (19.00, Budapeşte)

4. Maç: Belçika - A/D/E/F3 (22.00, Sevilla)

28 Haziran Pazartesi oynanacak 2. tur maçları:

5. Maç: D2 - E2 (19.00, Kopenhag)

6. Maç: F1 - A/B/C3 (22:00, Bükreş)

29 Haziran Salı oynanacak 2. tur maçları:

7. Maç: D1 - F1 (19:00, Londra)

8. Maç: E1 - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)