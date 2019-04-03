Etnik Temaların Elektronik Müzikle Buluştuğu Yer Bedevi Club

Bedevi Club firma ortağı Hakan Özten, "2018 yılında Alaçatı'da ilk şubemizi açtık. Oradan aldığımız geri dönüşler sonrasında İstanbul'un gece hayatında rol almak istedik ve Ulus'ta yeni şubemizi hizmete sunduk. Yeni kurulmamıza rağmen işletme kadrosu ve personeliyle 25 yıllık bir tecrübeyi arkasında barındırıyor." şeklindekonuştu.

"İYİ MÜZİK VE KALİTELİ SERVİSİ BİRLEŞTİRDİK"

Firma ortağı Hakan Özten, "Bizim yola çıkış parolamız şuydu; dünyada yeni trendleri takip ederek etnik elektronik, deep house ve afro house müziklerin üzerine bir konsept geliştirdik. Bu konseptin ana vatanı Orta Doğu ve Afrika olduğu içinbu şeklide yola çıktık ve 3 yılın sonunda hayata geçirdiğimiz bir proje Bedevi. Bu tarz konseptleri daha çok gençler tercih ediyor. Biz de bu kitleleri yakalamak istedik ama bu tarz yerlerde servis şikayetleri çok fazla oluyordu. Biz hem bu konsepti hem de kaliteli servisi birleştirip sunmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"İYİ SERVİS, İYİ MÜZİK..."

Hakan Özten, "Biz Bedevi olarak yenilikçi bir kulübüz. Kapıdan muhasebe çalışanına kadar herkes Bedevi anlayışına sahiptir. Biz doğudaki müzikle batıdaki elektronik müziğin sentezini yapmaya çalıştık ve bunu her anlamda bir anlayış haline getirdik. Bu güzel anlayış bizi farklı kılıyor. Biz gelen misafirlerimize iyi servis, iyi müzik ve iyi ambiyans sunduğumuz için çok fazla sorunla karşılaşmadan yola devam ediyoruz." diye konuştu.

"MÜŞTERİLERE SÜRPRİZİMİZ VAR"

Özten, "Alaçatı'da 80 kişilik ekiple 1 bin 500 kişiye, İstanbul'da 60 kişilik ekiple 600 kişiye kadar rahatlıkla hizmet sunabiliyoruz. Bu yaz olmasa bile Bedevi'yi beach olarak göreceğiz, bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Yurt dışında da olabilir bu misafirlerimize sürprizimiz olacak." dedi.