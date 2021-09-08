Etiyopya: Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, Amhara'da 120'den fazla sivili katletti
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Etiyopya: Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, Amhara'da 120'den fazla sivili katletti

Etiyopya: Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, Amhara'da 120'den fazla sivili katletti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya'da yerel yetkililer, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Amhara eyaletinde 120'den fazla sivili katlettiğini ileri sürdü.

Etiyopya'da yerel yetkililer, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Amhara eyaletinde 120'den fazla sivili katlettiğini ileri sürdü.

AP'nin haberine göre, katliamın yaşandığı Dabat bölgesinin yöneticisi Sewunet Wubalem, şimdiye kadar TPLF'nin katlettiği 123 ceset bulduklarını ve bu sayının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Saldırının 27 Ağustos'ta TPLF'nin Gondar kentini ele geçirme çabalarının püskürtülmesi sonrası yaşandığını kaydeden Wubalem, "Çocuklar, anneler hatta dini lider bile hedef alındı." diye konuştu.

Kuzey Gondar Sağlık Bürosu Başkanı Bekele Yitbarek ise sayının 200'e kadar yükselebileceğini ve bazı Tigray savaşçılarının çiftliklerin arasında saklanarak cinayetleri sürdürdüklerini belirtti.

Son aylarda hükümetin Tigray'daki ablukayı kaldırması için saldırılarını Amhara ve Afar eyaletlerine taşıyan TPLF, daha önce de farklı mıntıkalarda katliam yapmakla suçlanmıştı.

TPLF dün abluka nedeniyle Tigray'da 150 kişinin açlıktan öldüğünü iddia etmişti.

2 milyon kişi yerinden oldu

Federal ordu ve TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede insani kriz devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu eyalette, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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