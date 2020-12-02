Etiyopya ordusu, ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne ait cephane ele geçirdi
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Etiyopya ordusu, ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne ait cephane ele geçirdi

02.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:48
Etiyopya ordusu, ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne ait cephane ele geçirdi

Etiyopya'da, ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik operasyonlarda Mekelle şehrinde bir cephanelik ele geçirildi.

Etiyopya'da, ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik operasyonlarda Mekelle şehrinde bir cephanelik ele geçirildi.

Yerel basındaki habere göre, Ulusal Savunma Güçleri, ayrılıkçıların daha önce başkent olarak kullandığı Mekelle'de bir cephaneye baskın düzenledi.

Ele geçirilen cephanelikte 3 konteyner dolusu tüfek, değişik modellerde silah, mermi ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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Mekelle şehrindeki askeri operasyonun devam ettiği açıklanırken, şehirde daha fazla cephanelik bulunduğu kaydedildi.

TPLF, savaşın sürdüğünü ileri sürdü

Etiyopya hükümeti, isyancı TPLF'nin federal orduya yönelik saldırılarının ardından 4 Kasım'da başlattığı operasyonu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye girmesinin ardından hafta sonu başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

TPLF ise savaşın tüm cephelerde devam ettiğini açıklayarak hükümete "tüm birliklerini Tigray'dan çekmesi" çağrısı yapmıştı.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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