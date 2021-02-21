Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor! Attığı golle dikkat çekti
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Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor! Attığı golle dikkat çekti

21.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:07
Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor! Attığı golle dikkat çekti

Afrika futbolunun simge isimlerinden Samuel Eto'o, oğlunu da futbolcu olarak dünya futboluna sundu. Etienne ismindeki oğluyla özel olarak ilgilenen Eto'o, 18 yaşındaki oğlunun performansıyla gururlanıyor. Etienne, son olarak Kamerun U20 takımında kaydettiği golle adından söz ettirdi.

Afrika futbolunun simge isimlerinden Samuel Eto'o 2019'da futbolu bıraktı. Ancak Kamerunlu efsaneni mirasını oğlu Etienne Eto'o devralabilir.

Afrika U20 Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerun U20 takımı A Grubu'nda üçte üç yaparak 9 puanla gruptan çıktı. Grubun son maçında Mozambik'i 4-1 mağlup eden Kamerun'da Etienne Eto'o fırtınası esti.

Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor! Attığı golle dikkat çekti

HENÜZ A TAKIM SEVİYESİNDE MAÇA ÇIKMADI

Mozambik karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Eto'o, gollerinin birini de frikikten kaydetti. 18 yaşındaki futbolcu sergilediği oyunla gözleri üzerine çekti.

2002'de Mallorca'da dünyaya gelen Etienne Eto'o, futbola da Mallorca altyapısında başladı. Kariyerini Real Oviedo takımında sürdüren genç futbolcu henüz A takım düzeyinde bir maçta görev yapmadı.

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