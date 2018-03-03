Eti Maden'de 2017 Rekorlar Yılı Oldu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Saç, "Eti Maden 2017 yılını tarihi rekorlarla tamamladı. 2 milyon 200 bin ton satış rakamı ve 890 milyon dolar hasılat elde edilmiştir" dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen seminerde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma İşletme Müdürlüğü tarafından çiftçilere Etidot-67 Borlu Gübre'nin tanıtımı yapıldı. Seminerde Eti Bor işletmelerinin mali durumu da anlatıldı.

Tanıtım toplantısına katılan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Saç, Eti Maden'in 2017 yılı rakamlarını paylaştı. Saç "Eti Maden 2017 yılını tarihi rekorlarla tamamladı. 2 milyon 200 bin ton satış rakamı ve 890 milyon dolar hasılat elde edilmiştir. Bu hasılatın 823 milyon doları da yurt dışından direkt ülkemize döviz kazandırılarak hem katma değer sağlanmış, hem de cari açığımızın azalmasına katkı sağlamıştır. Bandırma Eti Maden İşletmeleri de 2017 yılını 341 bin ton satış, 553 milyon TL hasılat ve 250 milyon TL kar ile tüm zamanların rekorunu kırarak tamamladı. Aynı şekilde Eti Maden'in diğer tesisleri de 2017 yılını satış ve hasılat rekorları ile tamamlamıştır" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Saç, Bandırma'ya 2018 yılında kurulacak ikinci Etidot-67 Üretim Tesisi'nde 20 milyon TL'lik yatırım bedeli ile 32 yeni istihdam sağlanacağını açıkladı.

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi ise konuşmasında Bandırma'ya yapılacak yeni Etidot 67 Tesisini anlattı. Yahşi, 2018 yılında ikinci Etidot-67 fabrikasının inşaatına başlanacağını belirterek, Ocak ayında ihalesi yapılan fabrikanın yakında inşaatına başlanarak faaliyete hızla geçeceğini ifade etti.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ise hükümetin tarım politikalarını ve teşvik programlarını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Eti Maden ve Etidot 67 Tanıtım Filmleri izlenirken, sırasıyla Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Evren Şengül, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Aydın Güneş, BOREN adına Sinem Karakaş ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Sait Gezgin çiftçilere bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Seminer Bandırma'daki Eti Maden Tesisleri'ne yapılan inceleme gezisi ile sona erdi. - BALIKESİR