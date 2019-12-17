Ethem Sancak'tan çok konuşulacak açıklama: AK Parti döneminde fakirleşen bir iş adamıyım

17.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:35

Tank palet fabrikası tartışmalarının odağındaki isim BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak canlı yayında soruları yanıtladı. Erdoğan ile Siirt seçimlerinde tanıştığını söyleyen Sancak, "Ben AK Parti dönemi zengini değilim, AK Parti döneminde yoksullaşan bir iş adamıyım" dedi.

"SİİRT'TEN BİR BAŞBAKAN SEÇİLSİN DİYE ERDOĞAN'A DESTEK VERDİM"

Habertürk'te katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancak, sosyalist geçmişinden bahsederken, Deniz Gezmiş'le, Mahir Çayan'la, Doğu Perinçek'le, Erdal İnönü'yle ve Deniz Baykal'la politika yaptığını söyledi. Ethem Sancak, "Neden şimdi AK Parti'nin yanında yer aldınız?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Ben Erdoğan'ı Siirt'ten milletvekili adayı olduğu dönem tanıdım. Siirt'ten bir başbakan seçilsin diye ona destek olmaya karar verdim. Erdoğan'ın halka yalan söylemediğini gördüm. Onurlu bir milli duruş sergilediğini gördüm. Dünyanın da stratejisinin giderek anti-emperyalizmin bayrak olacağı bir döneme gireceğini gördüm. Ben Amerikan bayrağı taşıyan bir solcu olmak istemedim. Erdoğan Amerika ile kavga etmeseydi onun da yanında durmazdım."

"S-400'LERİ ALMIYORUM DERSE BENİ KARŞISINDA BULUR"

Sancak "Dünyanın stratejisinin nereye gideceğini 17 yıl önce mi gördünüz?" sorusunu "Ben biraz ileriyi gören bir adamım" diye yanıtladı.

Geçmişte "Erdoğan'a aşık olduğunu" söyleyen Ethem Sancak "Aşkınız devam ediyor mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Erdoğan bu bayrağı taşıdığı müddetçe onun neferi olmak benim için bir onur olacak ama bıraktığı gün beni karşısında bulacak. Tayyip Erdoğan 'S-400'leri almıyorum, vazgeçtim' derse beni karşısında bulur."

"AK PARTİ DÖNEMİNDE YOKSULLAŞTIM"

Katar'ın finansal avantajlarının önemine de değinen Sancak, "Dedim ki sizinle ittifaka girdik. Ülkeniz küçük ama cesur yürekli bir emir var başınızda. Bu işi sizinle yapalım. Allah size para vermiş. Bizde de kaliteli insan var. Gelin bir iş yapalım. Çok sıcak karşıladılar" açıklamasını yaptı.

Sancak, "2001 yılında benim sahibi olduğum Hedef Ecza kurumlar vergisinde ilk 10'daydı. 25 bin kişi çalışıyordu. Forbes'un listesinde ilk 50'deydim. AK Parti döneminde zenginleşen değil, fakirleşen iş adamlarındanım" dedi.

ETHEM SANCAK KİMDİR?

Ethem Sancak, 1958 yıılında Siirt'te doğan Türk iş adamıdır. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamlayan Sancak, üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.1976 yılında mezun olduktan sonra 1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı.

Üniversite yıllarında katıldığı Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin (TİKP) güneydoğu ve doğu sorumluluğu ile Diyarbakır İl Başkanlığını yaptı. İlerleyen yıllarda ticarete atıldı.

1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu kurdu. Hedef Ecza Deposu'nun 2001 yılında Alliance Boots ile ortaklık kurması sonucu kurulan Hedef Alliance Holding yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Elindeki holding hisselerini satan Sancak, ES Mali Yatırım Danışmanlık adında bir şirket kurmuş, bu şirketle kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'yi satın almıştır.

2006 – 2010 yılları arasında Brezilya İstanbul Fahri Konsolosu olarak görev yaptığı sırada iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü döneminin Brezilya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lula da Silva tarafından, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü Brezilya'nın en üst düzey hizmet madalyası olan "Rio Branco Liyakat Nişanı" ile onurlandırılmıştır.

2001 yılında 'Yılın İşletmecisi' ve 2005 yılında 'Yılın Girişimcisi' seçilen Ethem Sancak, 2007 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'Milli Egemenlik Üstün Hizmet ve Onur Ödülüne' layık görülmüştür.

Fuat Sezgin ile birlikte 2010 yılında kurmuş olduğu Fuat Sezgin İslam ve Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2004 – 2010 yılları arasında Türkiye Ecza Depocuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 2007 – 2008 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı olarak görev yapmış olan Sancak, şu anda İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi, ERG Yürütme Kurulu Üyesi, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği(TUSEDAD) Kurucu Üyesi, TESEV Mütevelliler Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Ak Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (DHK) üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

Ethem Sancak evli ve üç çocuk babasıdır.