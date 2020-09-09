Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol
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Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo'yu Onyekuru'nun ikna ettiği ortaya çıktı. Resmi imzayı atmayı bekleyen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, görüşmeler esnasında vatandaşını da aradı. Etebo, Onyekuru'nun, "Hiç düşünmeden G.Saray'a gitmelisin" yanıtı sonrası rotasını İstanbul'a çevirdi.

09.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:21

Galatasaray'ın sessiz sedasız İstanbul'a getirdiği ve dün koronavirüs testinden geçirdiği Stoke City'li Oghenekaro Etebo transferinin perde arkası belli oldu.

Lemina ve Seri'yi tekrar kiralamayı başaramayan sarı-kırmızılıların imdadına son dönemde en çok iş yaptıkları menajer William D'Avila yetişti ve Stoke City'deki oyuncusu Etebo'nun transferini bedavaya bitirdi. 24 yaşındaki Nijeryalı 8 numara için kiralama ücreti ödemeyecek olan Galatasaray sözleşmeye 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyacak.

"AVRUPA KUPALARINDA OYNAMA FIRSATINI KAÇIRAMAM"

Sabah'ın haberine göre, geçen sezonu İspanya'da geçiren Etebo'yu Getafe tekrar kiralamaya çalıştı. Premier Lig ekibi Burnley de resmi teklif yaptı ancak 1995 doğumlu orta saha oyuncusu "Her maçı kazanmak için sahaya çıkan, şampiyonluk hedefleyen bir takımda oynamak istiyorum. Avrupa kupalarında kendimi gösterme fırsatını kaçıramam'' diyerek Galatasaray'ı seçti.

Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN G.SARAY'A GİT"

Transfer sürecinde ayrıca eski dost devreye girdi. Henry Onyekuru, vatandaşı Etebo'ya "Hiç düşünmeden Galatasaray'a gitmelisin" tavsiyesinde bulundu.

Geçen sezon sonunda sakatlık yaşayan ve 29 Haziran'dan beri sahaya çıkamayan Nijeryalı oyuncunun transferi, kapsamlı uygulanacak olan sağlık testlerini geçerse resmiyet kazanacak.

ODASINDA KARANTİNADA

Koronavirüs testinden geçen Etebo, otelinde karantina altında. Test sonucunun negatif olması halinde bugün sağlık kontrolünden geçecek ve yarın idmana çıkacak.

Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol
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