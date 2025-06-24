Estudiantes hangi ülkenin takımı?

Estudiantes hangi ülkenin takımı?
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Galatasaray'dan 14 sezon aradan sonra ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu. Peki, Estudiantes hangi ülkenin takımı?

Estudiantes, 39 yaşındaki tecrübeli kaleci Fernando Muslera'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Muslera, yeni ekibi ile Aralık 2026'ya dek sürecek yeni sözleşmeye imza attı. Peki, Estudiantes hangi ülkenin takımı?

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Muslera, Estudiantes'e katıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, "14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz'da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var." ifadelerini kullandı.

19 KUPA KAZANDI

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, Sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

ESTUDİANTES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer: La Plata, Arjantin

Club Estudiantes de La Plata, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin La Plata şehrinin takımıdır. Renkleri kırmızı-beyazdır.

Kulüp 4 Ağustos 1905 tarihinde öğrenciler tarafından kurulmuştur. Amblemindeki 10 yıldızın her biri şimdiye kadar kazandığı şampiyonlukları temsil etmektedir. Bu şampiyonlukların dördü ulusal, beşi uluslararası düzeydedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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