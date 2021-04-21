Esra Erol hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçan adam olayı! Dün Esra Erol'da neler yaşandı?

ATV ekranlarında her gün, saat 16.20'de yayınlanan Esra Erol'la programında ilginç anlar yaşandı. Esra Erol 20 Nisan Salı full izle! Esra Erol hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçan adam olayı! Dün Esra Erol'da neler yaşandı?

ATV ekranlarında her gün, saat 16.20'de yayınlanan Esra Erol'la programında ilginç anlar yaşandı. Esra Erol 20 Nisan Salı full izle! Esra Erol hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçan adam olayı! Dün Esra Erol'da neler yaşandı?

ESRA EROL HAYVANLARINI SATIP ESTETİK YAPTIRDIĞI KARISI EVDEN KAÇAN ADAM OLAYI

Esra Erol'un programına çıkarak "Hayvanlarımı yarı fiyatına satıp eşime estetik yaptırdım sonra da kaçtı gitti" diyerek yardım isteyen çiftçi Yalçın Okur, dün canlı yayında eşiyle yüzleşti. Eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı evden ayrıldığını söyleyen kadının daha önce Yalçın Okur için uzaklaştırma kararı aldırdığını ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay işlenmeye başladı. Samsun'da çiftçilik yapan Yalçın Okur, 90 bin TL'lik hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdığını sonra da terk edildiğini söyledi. "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek isyan eden adam, dün karısı ile yüzleşti.

ESRA EROL'DA DÜN NELER OLDU?

Esra Erol, Ramazan Durgun'un eşinin canım kocacığım diye mektuba başladıktan sonra veda mektubu yazdığını aktararak eşinin çocuğu ile birlikte evi terk ettiğini açıkladı. Ramazan Bey, ne eşi olan Dursun Hanım'ın ne de kızı Fatma'nın sesini 25 gündür duymadığını, nerede olduklarını bilmediğini, bir gün yatak odasında eşinin kendisine mektup bırakarak gittiğini iddia etti. Eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Ramazan Bey, komşusunun eşinin İstanbul'da yaşayan Murat Kıyak isimli kişiye kaçtığını aktardığını, komşusunun eşi için, eskiden hep Murat Bey ile görüntülü konuştuğunu iddia etti. Ramazan Bey, Murat isimli kişinin normalde Samsun'da inşaat işçisi olduğunu, eşi ile birlikte İstanbul'da olduklarını belirtti. Komşusu Hidayet'in bunları anlattığını söyleyen Ramazan Bey, 6 senedir evli olduklarını, 4 yaşında kızı olduğunu dile getirdi ve 4 sene evliliklerinin iyi olduğunu sonradan sürekli telefonda oyun oynadığı için aralarının açıldığını ifade etti. Eşimin telefonuna bakmak isteyince eşim telefonu bana vermemek için telefonu yere atıp kırdı diyen Ramazan Bey, kendisinin de oyun oynadığını ama bu kadar olmadığını, eşinin çok oynadığını yemek bile yapmadığını, çocuğu ile ilgilenmediğini yineledi. Ramazan Bey, eşinin kendisini hep evden uzaklaştırdığını, eve gelince kendisini markete yolladığını belirtip eşinin bazen sabahlara kadar oyun oynadığını, kendisinin 2 saat oynadığını iddia etti. Eşinden kahvaltı istediğini dile getiren Ramazan Bey, eşinin kendisine bir çay bile demlemediğini vurguladıktan sonra eşinin oyun oynamasına kızdığını bunun üzerine eşinin telefonundan oyunu sildiğini, bir daha oynamayacağım diye söz verdiğini ama yine eşinin aynı şeyleri yaptığını söyledi.

Yeter Hanım, gelini oğlunu dövünce oğlunun sinirlenip kendisine şiddet uyguladığını, çünkü oğlunun gelinine gücünün yetmediğini savundu. 10 yıl boyunca idare ediyorduk diyen Yeter Hanım, gelini programa başvurunca son raddeye geldiklerini yineledi. Yeter Hanım, oğlunun nerede olduğunu bilmediğini, Antalya'da mı İstanbul'da mı bilmediğini belirtti.Meral Hanım, eşinden 15 yaşından beri sevgi dilendiğini, hamile iken bile eşinden şiddet gördüğünü dile getirdikten sonra kayınvalidesi ile küs olduklarını, eşi ile her tartışmasında çocuklarına ben gidince sizi yanıma alacağım dediğini açıkladı. Meral Hanım, Esra Erol'a bir mektup vererek o mektubu yazan kişinin çocuğu olmadığını söyledi. Evden gittiği gün çocuklarını evde yalnız bırakmadığını, kayınvalidesinin yanına bıraktığını belirten Meral Hanım, çocuklarına ben sizi bırakacağım ama gelip alacağım dediğini kabul etti.

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