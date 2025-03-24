Kahve markaları arasında son dönemin dikkat çeker isimlerinden olan Espressolab, her yönüyle merak edilmeye başlandı. Peki, Espressolab kimin? Espressolab sahibi kim?

ESPRESSOLAB KİMİN?

Espressolab kurumsal sayasında yer alan tanıtım bilgisi:

Türkiye'nin en yenilikçi kahve zinciri olarak; kahve tutkunlarına dünyadaki gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunuyoruz. 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ilk mağazamızla kapılarımızı açtığımız andan itibaren kahve tutkuları arasında önemli bir hayran kitlesine sahip olduk. İyi kahveye olan tutkumuzu her geçen gün daha fazla kahve severle paylaşmak için çok çalışıyoruz. Global bir marka olma yolunda ilerleyen şirketimizin 1 kavurma merkezi, Türkiye ve yurt dışında toplam 336 mağazası bulunmaktadır. 2025 yılı içerisinde mağaza sayımızı 400'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.

"Third Wave Coffee" akımı nitelikli kahvenin üretimini ve tüketimini temsil ederken; "Future Generation Coffee" hareketi ile nitelikli kahve üretiminin devamlılığını amaçlamaktayız. Espressolab olarak, nitelikli kahve üretim ömrünün uzun yıllar sürmesini sağlayacak adımların atılması ve üretimde ekonomik, ekolojik ve sosyal gereksinimlerin aynı derecede yerine getirildiği sürdürülebilir kahveciliği her zaman ön planda tutuyoruz. Coffee shoplar, baristalar ve roasterlar kadar kahvenin gerçek aktörü olan üreticilerin de ön planda yer alması gerektiğine inanıyoruz. Kahvelerimizi satın aldığımız yerel üreticilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çevreye duyarlı, üreticinin kendisine ve çevresine yettiği, gelecek için üretim projeleri geliştirebildiği sürdürülebilir kahve bilinci yaratmak için ''Birlikte Sorumluyuz!'' sloganıyla faaliyetler yürütüyoruz.

Kahvemiz Kenya, Etiyopya, Guatemala ve Tanzanya'da bilinçli ve bilimsel tarım yapılmasına katkı sağlıyor.

Kahvemiz yüksek kalite çekirdek için üreticilerin toprağa ve çevre insanlarına daha fazla yatırım yapmasını ve girişimci olmalarını destekliyor.

Kahvemiz genç çiftçileri ailelerinden kalan toprakların işlenmesi ve sektördeki gelecek görmeleri için teşvik ediyor.

Kahvemiz sosyal sorumluluk projeleriyle çiftlik bölgelerindeki kadınları ve çocukları güçlendiriyor.

Kahvemiz sürdürülebilir tarım için geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Kahvemiz çiftçileri iklim değişikliğine karşı bilinçlendiriyor.

Future Generation Coffee ile geleceğin üreticilerine ve geleceğin nitelikli kahve çekirdeklerine yatırım yapıyoruz.

Tanzanya, Etiyopya, Endonezya, Guatemala, Kolombiya, Brezilya ve Kenya'daki yerel çiftlikleri bizzat ziyaret ediyor ve yerel üreticileri destekleyen programlar geliştiriyoruz. Çiftliklerden en iyi çekirdekleri seçiyor ve kahvemizi, dünyaca ünlü kahve uzmanı Renato Correira danışmanlığında kahve kavurma profillerini sürekli güncelleyerek kendi kavurma merkezimizde taze bir şekilde kavuruyoruz. Misafirlerimize sunduğumuz kahvelerin en büyük özelliği uzun stoklu olmamasıdır. Bizim için nitelikli kahve taze kahvedir. Zincir kahve markaları yurt dışından gelen ve6 aydan hatta 1 yıldan uzun süreli kahveleri piyasaya sürmektedir. Biz bunu yapmıyoruz. En ileri kavurma tekniklerinin kullanıldığı üretim süreçlerine dayalı en kaliteli ürünü sunarak, Nitelikli Kahve akımının Türkiye'deki en başarılı temsilcilerinden biriyiz.