Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı

Türkiye'nin iki köklü kulübü Beşiktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor espor arenasında bir arada yürüyecek. Tüm dünyada en çok oynanan oyunlardan biri olan League of Legends, iki kulübün iş birliği yapmasını sağladı.

Türkiye'nin iki köklü kulüplerinden Beşiktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, espor arenasında önemli bir iş birliğine imza attı. Dünya genelinde 100 milyondan fazla oyuncunun tutkuyla oynadığı League Of Legends oyununda Türkiye'nin iki köklü kulübü Beşiktaş ve Kağıtspor, bir ilki gerçekleştirerek Seka Sporcu Eğitim Merkezi(SEKASEM)'nde ortak çalışma protokolü imzaladı.

TÜRKİYE'DE İLK ANLAŞMA

İmzalanan bu protokol kapsamında Kocaeli'nde esporun gelişiminin daha da hızlanması sağlanacak. Beşiktaş Espor League Of Legends takımı, kulübün tesislerinden yararlanıp burada antrenman yapacak ayrıca Kocaeli'nin gençlerinin espor arenasında eğitimlerini destekleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alana ilgi duyan tüm gençlerin kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sağlayacak. Törende konuşan Büyükşehir Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal; "Beşiktaş kulübü ile yapacağımız bu iş birliğiyle ülkemizde ve şehrimizde birçok gencimizin espor arenasında önünü açacağız ve birçok kulübe örnek olacağız." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR PROJENİN İLK ETABINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Tören esnasında konuşan Beşiktaş Akademi Yönetim Kurulu Üyesi Erman İpci ise; "Ülkemizin iki güzide kurumunun genç sporcular yetiştirme noktasında güç birliği yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk etapta espor anlamında ortak projeler üreterek, örnek çalışmalar yapma hedefindeyiz. Bu protokolün ilk ayağı olarak da League of Legends Akademi takımımız Kağıtspor'un tesislerini kullanacak ve bu sayede Playoff'lara daha sıkı bir şekilde hazırlanma fırsatı yakalayacak. Bu vesile ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve yetkililerine tekrardan çok teşekkür ederim" diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN TALİMATI İLE

Gençlerin kültürel ve ahlaki değerleriyle dijital dünyada yer edinmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla yerel yönetimlerde ilk kez E-Gençlik birimi ve bu birimi destekleyen alt sistemleri kuruldu. Espor, Dijital İçerik Atölyesi, Teknoloji Atölyeleri ve Dijital Akdemi ve Girişimcilik Merkezi olarak bu sistemin bileşenleri tanımlandı. Espor ile ilgilenen gençlere ulaşmak için önce Zula Turnuvası düzenlendi. 9 Ağustos'ta da Pubg Mobile Türkiye Turnuvası düzenlenecek. İlk defa girilen Zula Süper Ligi'nde Büyükşehir Kağıtspor yarı final oynadı. Gençlerin severek oynadığı tüm oyunlarda faaliyet yapma planlanıyor. Valorant takımının kurulma aşamasında olduğu çalışmalarda Pubg Mobile, Fifa ve NBA gibi gençlerin ilgi gösterdiği oyunlarda da çalışmalar yapılması planlanıyor

Kaynak: Bültenler