Eso Başkanı Kesikbaş ve Yönetim Kurulu TOBB'u Ziyaret Etti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, yönetim kurulu üyeleri ve ESO Meclis Divanı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.

Yeni seçilen ESO yönetim kurulu, Eskişehir sanayisi ve sanayicileri ile ilgili seçim kampanyası döneminde planlanan kısa, orta ve uzun vadeli projelerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun tecrübe ve görüşlerine sundu. Toplantının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın iştirakleri ile zenginleştiğini belirten ve toplantıdan memnuniyetini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Eskişehir sanayisi ve sanayicisi için yapılacak her türlü organizasyona ve projeye katkı sağlayacağımdan en ufak şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

TOBB'da gerçekleştirilen görüşme hakkına bilgi veren ESO Başkanı Cemalettin Kesikbaş ise, "Eskişehir sanayisi ve sanayicisi için söz verdiğimiz projelerin TOBB başkanımız tarafından beğenilmesi beni ve yönetim kurulumuzu ziyadesiyle memnun etmiştir. Hem TOBB başkanımızın hem de genel başkan yardımcımızın, ilk Ankara ziyaretimizde Eskişehir sanayicisinin yanında olduklarını hissettirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

ESO Başkanı Kesikbaş, ESO'nun önümüzdeki haftalarda projelerini ve Eskişehir sanayicisi için atılacak adımları açıklamasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın bakanlıklar düzeyinde de daima yanlarında olacağını belirtmesi ESO yönetimi olarak kendilerine kuvvet verdiğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR