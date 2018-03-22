Esnaflar İçin Yapılandırmanın Son Günü 31 Mart

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Celil Özcan, icra takibinde olanlar ve borçlarını yapılandırmak isteyen esnafların yapılandırmadan faydalanması için son günün yaklaştığını söyledi.

Yaptıkları yapılandırmayla birlikte kredi borcu olan esnaflara yardımcı olmak, borç ve icra yükünü azaltmak istedikleri için yapılandırma yaptıklarını belirten Başkan Celil Özcan, yapılandırmadan faydalanacak esnaflar için son günü 31 Mart 2018 olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Esnafların yapılandırma işlemlerini son güne bırakmamalarını ifade eden Celil Özcan, "Sadece bizim kooperatif ortaklarına yönelik yapılandırma kararı aldık. Bu yapılandırma, geçmiş dönemde borcu olan ve icra takibine girmiş bütün ortaklarımızı ilgilendiriyor. 31 Mart 2018, yapılandırma fırsatı için son gün. Başvuru yapacak ortaklarımızı son güne kalmadan kooperatifimize bekliyoruz. Yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2017 dahil, bugüne kadar gecikmiş borcu bulunan tüm esnaflarımızdan borcunu peşin ödeyenden hiçbir gecikme ücreti alınmayacak. Borcunu 12 taksitle ödemek isteyenlerden yıllık basit yüzde 8 faiz uygulanacak. 24 ay vade yaptırmak isteyenler ise yıllık basit yüzde 12 faiz oranıyla borçlarını ödeyebilecek. Borcu olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu yapılandırma ile amacımız, icrada olan ortaklarımızı icradan kurtarmak ve ödeme kolaylığı sağlamaktır. İcrada olan ortaklarımız, yapılandırmaya giderlerse yüzde 23,63 olan temerrüt faizinden de kurtulmuş olacaklar. Yani yapılandırma yapan esnaflar hem gecikme faizinden kurtulacaklar hem de haklarındaki icra takibi duracak" dedi. - SAMSUN