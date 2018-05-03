Esnafı Korumak Ülkeyi Korumaktır"

RIDVAN KORKULUTAŞ - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Bağ-Kur borcu bulunanların da sağlık hizmetlerinden yararlanacak olmasının esnaf adına sevindirici olduğunu söyledi.

Çelikus, AA muhabirine, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan "Ekonomi paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce prim borcu bulunan esnaf ailesinin sağlık hizmeti alamadığını dile getiren Çelikus, "Esnaf olarak bundan muzdariptik. Böyle bir yanlış uygulamadan vazgeçilmesi esnaf adına sevindirici. Esnafın prim borcu ailesini bağlamamalı, diğer meslek gruplarında böyle bir uygulama yok. Hasta bir esnafı düşünün, iş yerine gidemiyor ve tedavi olamıyorsa bu da ailesine maddi külfet olarak dönüyor. Esnafın prim borcu ailesini bağlamamalı. Esnafı korumak, direkt ülkeyi korumaktır." şeklinde konuştu.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin de esnafa olumlu yönde yansıyacağını ifade eden Çelikus, "Emekliler harcamasını bayram öncesinde yapabilecek. Bayramlık alabilecek, kurban kesebilecek. Asıl destek piyasanın rahatlamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör olaylarına rağmen esnaf terk etmedi"

Suriye sınırındaki Kilis ve Hatay'daki esnafın vergi borçlarının ertelenmesinin de önemli bir destek olduğuna dikkati çeken Çelikus, şunları kaydetti:

"En azından moral değeri olarak önemli. Oradaki esnafımız savaş nedeniyle olumsuz etkilendi. Roketlerin Kilis'e ve Hatay'a düşmesi işlerini bozdu. Ama dikkat edin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu kadar terör olaylarına, kayıplara rağmen esnaf orayı terk etmedi. Nasıl ki bir gemide en son kaptan gemiyi terk ederse bu toprakları da en son esnaf terk eder."

Esnaf ve sanatkarların yüz yıllardır toplumun asli ve koruyucu unsuru olduğunu vurgulayan Çelikus, "Esnaf Moğol istilasına karşı ülkesini savunmuştur. 15 Temmuz'da da net bir şekilde ülkesini savunmuştur. Dolayısıyla esnaf bir ülkeye sahip çıkan silahlı kuvvetler kadar önemli bir unsurdur." diye konuştu.