Esnafa destek paketine CHP'den tepki: Bu para neye yetecek
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Esnafa destek paketine CHP'den tepki: Bu para neye yetecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek paketiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ağbaba, "Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağ-kur primine mi, faturasına mı çare olacak?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından esnafa yönelik destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Erdoğan, esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3 ve 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını belirterek "235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek paketine ilişkin CHP cephesinden ilk açıklama, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi.

"KİRAYA MI ÇARE OLACAK, FATURAYA MI?"

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek paketine esnafa çare olmakta yetersiz kaldığını aktararak, "15 aydır açlığa mahkum edilen esnaftan küçük bir kısmına 1 defalık 5 bin lira hibe vereceklerini müjdeliyorlar! 5 bin/15 ay = 333 lira. Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağ-kur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba, konuyla ilgili bir diğer paylaşımında ise şunları söyledi:

"Nisan ayında faiz lobilerine 67,5 milyar TL ödeyen AK Parti hükümeti, 1 milyon 385 esnafa 4 milyar 622 milyon TL'yi müjdeledi"

Esnafa destek paketine CHP'den tepki: Bu para neye yetecek
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