Esnaf Perakende Sektör Yasasını Bekliyor

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, perakende sektör yasasının bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

MESOB Başkanı Hasan Geriter, esnafın perakende sektör yasasının çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Geriter, yasanın biran önce çıkması gerektiğini belirterek, sorunun iki dudak arasında olduğunu söyledi. Geriter bu yasanın çıkıp uygulanması gerektiğini dile getirerek, "Büyüklerimizden sadece şunu istiyoruz. AVM olmuş, olmamış zincir marketleri Avrupa bu sistem nasıl uygulanıyorsa, aynı sistemin Türkiye'de de uygulanması lazım. Avrupa bu işi çözmüş. Nasıl çözmüş? Bu tür marketlerin hangi saatlerde açılacağını, hangi saatlerde kapanacağını, cumartesi ve pazar günü tatil olduğunu, öğlen 12.00 ila 13.30 arasında kapalı olduğunu, akşam bu tür yerlerin saat 18.00'da kapalı olduğunu zaten belirtmişler ama ne yazık ki bu sistemi Türkiye'de başlatamadık" dedi.

Türkiye'de 427 adet AVM diye bahsedilen büyük iş merkezlerinin bulunduğuna dikkat çeken Geriter, esas sıkıntının bu büyük AVM'lerle ilgili olmadığını kaydederek, asıl sıkıntının zincir marketlerle olduğunu belirtti. Geriter, "Bu ABC zincir marketleri mahallelere kadar çıktı. Bu mantar gibi türeyerek en köşedeki mahalle bakkalını dahi sıkıntıya sokabilecek bir pozisyonda. Giyimden, kuşamdan, gıdadan aklınıza gelecek her şeyi baltalamış bir vaziyette. Böyle açılan bir yerde 67 tane iş kolumuzla beraber iş yerimizin de hayatına son veriyor. Manisa'da ve ilçelerinde açılan yerin etrafındaki işyerleri çok kısa bir süre içerisinde kapanıyor. Duyarsız değiliz. Bunun hem Manisa'da olduğu gibi hem de Ankara'da suratlı bir şekilde takibini yapıyoruz" diye konuştu. - MANİSA