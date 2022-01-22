Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası

Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde milli eskrimciler Halis Efe Elibol gümüş, Yalgın Yeter ise bronz madalya kazandı.

Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde milli eskrimciler Halis Efe Elibol gümüş, Yalgın Yeter ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa EFC Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası, Yunanistan'nın Selanik kentinde bugün başladı.

Turnuvada, yıldız erkekler epe kategorisinde piste çıkan milli eskrimciler Halis Efe Elibol gümüş, Yalgın Yeter de bronz madalya kazandı.