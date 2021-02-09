Eşkiya bu hafta yok mu? EDHO neden yok? Eşkıya yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışı 9 Şubat

Eşkiya bu hafta yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 9 Şubat 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almadı. Bunun ardından dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı 9 Şubat

Eşkiya bu hafta yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçileri gelecek bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Salı günleri ekranda olan diziden takipçilerine kötü haber geldi. Peki, dizi bu akşam ekranda olacak mı?

EŞKIYA (EDHO) BU AKŞAM VAR MI?

Takipçilerinin kısaca EDHO olarak adlandırdıkları dizi bu akşam ekranda olmayacak. Dizinin gelecek hafta kaldığı yerden aynı gün ve saatte takipçileriyle buluşması bekleniyor.

EDHO NEDEN YOK?

Dizi ile aynı saatte bugün Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Başakşehir maçı ekranda olacak. ZTK mücadelesinin yayınlanması nedeniyle EDHO bu akşam ekrana gelmeyecek.

ATV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT 2021 SALI

08:00 Kahvaltı haberleri

Reklam: 0:28

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Fenerbahçe M. Başakşehir

22:30 Akıncı

01:45 Kanatsız Kuşlar

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar. Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir. Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır. Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin öldürdüğü Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir.