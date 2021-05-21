Eskişehirspor'un "Bir milyon fidan kampanyası"nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu
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Eskişehirspor'un "Bir milyon fidan kampanyası"nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu

Eskişehirspor'un 'Bir milyon fidan kampanyası'nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Eskişehirspor Kulübünün 28 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla başlattığı fidan kampanyası kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu.

Eskişehirspor Kulübünün 28 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla başlattığı fidan kampanyası kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu.

Kampanya dahilinde Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde oluşturulan Eskişehirspor Hatıra Ormanı için gerçekleştirilen fidan dikim törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular Sezgin Coşkun ve Onur Bayramoğlu katıldı.

Kulüp Başkanı Akgören, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eskişehirspor Hatıra Ormanı'nın ilk fidanlarının toprakla buluştuğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Hedef 1 milyon fidan bağışı" sloganıyla başlattıkları kampanyada an itibarıyla 49 bin sayısını geçtiklerini ifade eden Akgören, şöyle konuştu:

"Şehrimizin önde gelenleri bu kampanyaya destek verirse kısa zamanda 1 milyon sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Gelen ilk paralar ile eski futbolcumuz olan Anel Hadzic'e olan borcumuzdan kaynaklanan FIFA dosyasını kapattık. Sırada Boffin, Toko, Bienvenu gibi eski futbolcularımıza ait olan borçlarımızı kapatmak var. Bu kampanya sayesinde tüm FIFA borçlarımızdan kurtulabiliriz. Tüm şehrimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Buraya bugün 2 bin fidan dikimi yapıldı. Diğer fidanlar Bakanlığımızın tahsis ettiği arazilere dikilecek. Bütün fidanların tek bir alana dikilmesi mümkün gözükmüyor."

Eskişehirspor'un 'Bir milyon fidan kampanyası'nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu
Eskişehirspor'un 'Bir milyon fidan kampanyası'nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu
Eskişehirspor'un 'Bir milyon fidan kampanyası'nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu
Eskişehirspor'un 'Bir milyon fidan kampanyası'nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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Eskişehirspor'un "Bir milyon fidan kampanyası"nda ilk hatıra ormanı oluşturuldu - Haberler Spor
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