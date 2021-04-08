Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor tesislerinde yaptığı antrenmanla yarın oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor tesislerinde yaptığı antrenmanla yarın oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor, TFF 1.Lig'in 29.hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 15.00'de başlayan antrenmanda, oyuncular ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiler.

Diğer yandan kaleci Cengiz Alp Köseer, sol alt adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı bırakırken, kulüp doktoru ve sağlık ekibi kontrolünde tedavisine başlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:51:54. #1.14#
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