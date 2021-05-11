Eskişehirli milli sporcu Alperen'den Avrupa'da büyük başarı
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Eskişehirli milli sporcu Alperen'den Avrupa'da büyük başarı

Eskişehirli milli sporcu Alperen'den Avrupa'da büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Split Kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Atmalar Kupasında Eskişehirli Milli Sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı Gülle Atmada 19: 48 metrelik derecesiyle Avrupalı rakiplerini geride bırakarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'ın Split Kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Atmalar Kupasında Eskişehirli Milli Sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı Gülle Atmada 19: 48 metrelik derecesiyle Avrupalı rakiplerini geride bırakarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Ufuk Ustuna, konu hakkında şöyle bilgi verdi:

"Alperenle hedeflediğimiz derecelere bir bir ulaşıyoruz. Şuan 23 yaş altı Türkiye Gülle Atma Rekoru da Alperen'dedir. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatlarına katılmak ve Eylül ayında Konya'da yapılacak olan İslam Oyunlarında Altın Madalya almaktır. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali Osman Tatlısu'ya teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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