ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir YHT Garı unutulan eşyalara 1 yıl ev sahipliği yapıyor

Hızlı trenlerde her yıl onlarca değerli eşya unutuluyor

YHT'lerde bulunan eşyalar kayıt altına alınarak saklanıyor

ESKİŞEHİR - Yüksek Hızlı Tren ile seyahat eden yolcular tarafından unutulan farklı eşyalar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Eskişehir Garı'nda sahiplerinin ulaşması için 1 yıl saklandıktan sonra, Ankara'daki merkez ambara gönderiliyor.

Yolcu taşımacılığında önemli yer tutan YHT'ler, her yıl milyonlarca vatandaşın seyahat etmesini sağlıyor. Yaşanan yoğunlukla birlikte yolcular tarafından kullanılan koltuk ve vagonlarda kişisel eşyalar unutulabiliyor. Görevliler tarafından farklı seferlerde bulunan eşyalar, tren garlarında yer alan kilitli dolaplarda saklanıyor. Hızlı trende bulunduktan sonra Eskişehir YHT Garı'nda saklanan eşyalar hakkında konuşan gar yetkilisinden alınan bilgilere göre, Eskişehir seferlerinde 2020 yılında 38 kişisel eşya unutulurken, 2021 yılında ise şu ana kadar 20 adet eşya bulundu. Kayıt altına alınan eşyalar arasında; kulaklık, araba anahtarı, gözlük, kazak, küpe, kitap, cüzdan, kimlik, kredi kartı, taşınabilir şarj aleti, akıllı bileklik ve cep telefonları yer alıyor. Bozulma ihtimali olan yiyecek gibi ürünler ise imha ediliyor.

Ayrıca unutulan ürünler arasında ziynet eşyaları da yer alıyor. Bu eşyalar belli bir süre bekletildikten sonra satışı yapılarak emanet hesabına aktarılıyor. Eşyanın sahibi geldiği zaman tutanakla birlikte hesaba yatırılan para, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından sahibine ulaştırılıyor.