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Eskişehir, Ekonomi, Haber

Eskişehir Sanayi Odasından "YEKDEM maliyetleri ertelensin" çağrısı

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, korona virüs salgınında zor şartlara karşın üretimini sürdüren reel sektörde 'Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması' olan YEKDEM maliyetlerinin süreci olumsuz etkilediğini belirtilerek, 6 ay ertelenmesini istedi.

26.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:32
Eskişehir Sanayi Odasından

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, korona virüs salgınında zor şartlara karşın üretimini sürdüren reel sektörde 'Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması' olan YEKDEM maliyetlerinin süreci olumsuz etkilediğini belirtilerek, 6 ay ertelenmesini istedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, YEKDEM'in enerji maliyetlerini daha da arttırdığını belirterek, "Hükümetimizin aldığı tedbirler ve hayata geçirdiği destekleri çok önemsiyoruz ve olumlu buluyoruz. Ancak bu süreçte YEKDEM ağırlaşan koşullara daha çok yük bindiriyor. Bu yükü üzerimizden alacak kararların uygulamaya konulacağına inanıyoruz" dedi.

Üretimde YEKDEM'in elektrik maliyetini en ciddi etkileyen faktörlerden biri haline geldiğini söyleyen Kesikbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat ile ayakta duran fabrikalar, bu maliyet artışları ile dünya pazarındaki rekabette zorlanıyor. İç piyasada ise maliyet artışları yurt içinde satış fiyatlarına yansıtılmak zorunda kalıyor, bu da enflasyon rakamlarına yansıyor. Reel sektör olarak enflasyon rakamlarının artmaması ve istihdamın artarak korunması bizler için çok değerli. Bu dönemde sanayiciler olarak sadece elimizi değil, tüm bedenimizi taşın altına koymuş durumdayız. Diğer yandan yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesinin kamunun asli görevlerinden biri olduğunun farkındayız ve bizler de bu güne kadar YEKDEM ödemelerimizi düzenli olarak gerçekleştirdik. Ancak geldiğimiz noktada YEKDEM maliyetlerinin mücbir sebep sayılarak salgının etkileri bitene kadar 6 ay boyunca alınmamasını istiyoruz. Yinelersek hükümetimizin bu konuda da sesimizi duyacağını ve üretimin sürmesi için yeni bir adım atacağını ümit ediyoruz. Çünkü bu zor günleri birbirimizi anlayarak, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimizi biliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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