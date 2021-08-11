Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim ProgramıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 20 Eylül - 22 Ekim 2021 tarih aralığında gerçekleştirilmesi planlanan Çocuk...