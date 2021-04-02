Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
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Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuları, araçlarının bagajında bulunan ses sistemi içerisine, motor kısımlarına ve meyve suyu kutularına gizlediği tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 mahalle ile Kayseri, Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel hareket ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 131 gram metamfetamin, 1 kilo 12 gram esrar, 2 bin 298 adet uyuşturucu hap, 51,23 gram bonzai, 40,65 gram kokain ile hassas terazi, 6 tüfek, 3 tabanca ve 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri araçlarının bagajında bulunan ses sistemi içerisine, motor kısımlarına ve meyve suyu kutularına gizlediği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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