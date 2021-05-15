ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
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ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yaklaşık 5 ton mamayla besledi.

ESKİŞEHİR Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yaklaşık 5 ton mamayla besledi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Kent genelinde özellikle kırsal mahallelerdeki sokak hayvanlarını toplandığı bölgelere giden timler, yaklaşık 5 ton mama dağıttı. Ramazan Bayramı sürecinde sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri yaralı olanları da tedavi ettirdi.

ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ
ESKİŞEHİR'DE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI 5 TON MAMAYLA BESLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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