Eskişehir'de ekmeğe yapılan zamma tepkiler sürüyor

Eskişehir'de ekmeğe yapılan zamma tepkiler sürüyor Başkan Mülazımoğlu ekmek zammını savundu "Fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok" Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazimoğlu, yarından itibaren ilde uygulanacak ekmek zammı ile ilgili yaptığı...

Eskişehir'de ekmeğe yapılan zamma tepkiler sürüyor

Başkan Mülazımoğlu ekmek zammını savundu

"Fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazimoğlu, yarından itibaren ilde uygulanacak ekmek zammı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok" dedi.

İç Anadolu şehri olan Eskişehir'de salı günü sabahtan itibaren beyaz ekmeğin fiyatı 2 lira oluyor. 200 gram olan ekmeğin gramajının 230 grama yükseltilerek yapılan 50 kuruşluk zam, halk arasında tepkilere neden olan oldu. Konu ile ilgili bugün ikinci bir açıklamada bulunan Başkan Mülazimoğlu, fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi olmadığını belirtti.

"Unun çuvalı 120 liraydı ve bugün 160 lira"

Başkan Mülazimoğlu konu ile ilgili şunları söyledi:

"Eskişehir'de 1 buçuk liradan satılan 200 gram ekmek 230 grama çıkartılarak 2 lira olarak güncelleme yaptık. Fırıncı esnafının ham maddesine serbest piyasa ekonomisinden yararlanarak ay geçmiyor ki zam olmasın. Bu zamlar yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişiyor. Fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok. Ticaretini devam ettirebilmesi için senede bir sefer en az asgari alabilmek için uğraş veriyoruz. Birinci aydan itibaren başvurumuzu yaptık. 5. aydayız ve 1. ayda biz ekmeğin fiyatını isterken unun çuvalı 120 liraydı ve bugün 160 lira. Bu şartlar altında inanın başka kurtuluşumuz yok. Zam almak zorundaydık onun için 30 gram koyarak 2 lira yaptık. Vatandaşın bu şartlar altında bize hak vermesini istiyoruz."

Zamlı fiyat yarından başlıyor

Yapılan zammın yarın sabahtan uygulanacağı söyleyen Başkan Mülazimoğlu, "Yarın sabahtan itibaren 2 liradan, inşallah satışa sunacağız. Sadece 50 kuruş zam algılanmaması lazım. Gramajını da 30 gram yükselttik. Yüzde 15,9 bir oran zam yaptık. Oysa ham maddelerde yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişiyor. Halkın ekmeği mantığını önde tutarak inanın zammı ona göre yaptık.

Diğer ekmeklere de bu zam yansıyacak

Beyaz ekmeğe olan zamdan diğer ekmek çeşitleri de payını alacak. Diğer ekmek çeşitleri için orantılı olarak bir yükselme söz konusu olduğunu dile getiren Mülazimoğlu, "Bütün fırıncıların ortak talebidir bu. Bu ekmeğe yansıtılan zam oranında diğer ekmeklere de yansıtılacak. Biz geçen senenin 5'inci ayında 18 litrelik yağı 127 liradan almıştık. Bugün sordum 260 TL artı KDV olmuş. Oranını siz hesaplayın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman