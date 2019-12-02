Eski Rum köyü Sazak, artık binlerce turisti ağırlayacak

02.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:34

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Sazak Mahallesi, Fethiye'de her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Kayaköy ile aynı kadere sahip olan bir Rum mübadele köyü olarak dikkat çekerken, kentsel sit alanı ilan edilen bölge restorasyon çalışmaları sonrasında turizme kazandırılacak. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise "Kayaköy'ü her yıl on binlerce turist ziyaret ediyorsa Sazak'ımız neden yerli ve yabancı turistleri ağırlamasın?" dedi.



Karaburun'a bağlı Sazak, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan nüfus mübadelesi ile Rum nüfusun boşalttığı köyler arasında bulunuyor. Bugün terk edilmiş görüntüsü ile dikkat çeken, sadece bazı sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Sazak, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından kentsel sit alanı ilan edildi.



Sazak ile aynı kaderi paylaşan Fethiye'ye bağlı Kayaköy'ün, her yıl on binlerce turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Sazak'tan Sakız Adası'na ve Yunanistan'ın farklı kentlerine göç edenlerin torunlarının yaz aylarında köyü ziyaret ettiklerini dile getirdi.



Mübadelenin her iki halkın geçmişinde derin izler bıraktığını kaydeden Erdoğan, "Kayaköy ve Sazak bu tarihi olayın izlerini taşıyan iki şirin köyümüz. İkisinin tarihi mirası ve hüznü arasında hiçbir fark yok. Ulaşımı çok zor olan Kayaköy'ü her yıl on binlerce turist ziyaret ediyorsa, Sazak'ımız neden yerli ve yabancı turistleri ağırlamasın?" dedi.



"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız"



Yöresel taş malzemeli olarak inşa edilen yapıların kalıntıları bulunan Sazak'ın, kültürel miras olarak korunması kararını mutlulukla karşıladıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Yıllarca Rumlar ve Türkler ortak kültürde, aynı topraklarda yaşamışlar. Köyde cami ve kilise kalıntılarının olması barış ve hoşgörü içinde yaşadıklarını gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılacak koruma planı ve restorasyon çalışmaları sonrasında, yoğun bir tanıtım faaliyetine başlamamız gerekiyor. Karaburun Belediyesi olarak Sazak'ın kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız."



Öte yandan Sazak'ta, bugüne kadar pek çok sanatsal etkinliğe imza attı. Bu etkinliklerden en fazla ses getireni ise İranlı def sanatçısı Sami Hosseini öncülüğünde kurulan ünlü ritm topluluğu Ahura'nın "Gafil Gezme Şaşkın" şarkısına çekilen klip oldu.



İzmirli yönetmen Serdar Narin'in yönettiği klipte, yüze yakın sanatçı Sazak'ta bir gösteriye imza atmıştı. 16'ıncı yüzyılda yaşayan halk ozanı Kul Himmet'in haksızlıklara karşı isyanını anlatan eserinden esinlenen "Gafil Gezme Şaşkın", sosyal medya mecralarında milyonlarca kez izlenip paylaşılmış, Sazak'ın tanıtımına çok önemli katkı sağlamıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA