Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum

Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, konuk olduğu programda Spor Bakanı olmak istediğini dile getirdi. Sancaklı'nın adı bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için anılmıştı.

Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Türk futbolunun şimdiki sistemde geleceğinin parlak olmadığını belirten Sancaklı, yayıncı kuruluşun Türkiye'deki futbola bakışıyla ilgili, "beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.

"MESUT'U ALİ KOÇ'UN DIŞIDA KİMSE ALAMAZDI"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Mesut Özil'in transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve MHP Milletvekili, "Bence dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi. Bu şartlarda Ali Koç'un dışında hiç kimse Mesut Özil'i alamazdı" ifadelerini kullandı.

ADI TFF BAŞKANLIĞI İÇİN GEÇTİŞTİ

Saffet Sancaklı, programın sonlarına doğru siyasette almak istediği görevi anlattı. Spor Bakanı olmak için siyasete girdiğini belirten Sancaklı, bir gün bu hayalini gerçekleştireceğini dile getirdi. Saffet Sancaklı'nın adı 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçmişti.