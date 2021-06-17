Eski milli futbolcu Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
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Eski milli futbolcu Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı

Eski milli futbolcu Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ay-Yıldızlılar'da alt yaş kategorilerinde 30 kez, A Milli Takım formasını da 16 kez terleten 'Kadıköy boğası' lakaplı eski F.Bahçeli futbolcu Serhat Akın, sosyal medyada Galler maçından sonra başta Kenan Karaman olmak üzere futbolculara ve hocaya çok sert eleştiriler yaptı. Akın, "Kafayı yiyeceğim, Kenan hiç mi top tutamaz, bu arkadaş çok mu kötü bana mı öyle geliyor? Bu hocalar akılalmaz paralar kazanıyor. Reklam filmleri çekilir öyle kapatırız turnuvayı. Yazık!" diye konuştu.

Milli Takım'ın Galler maçında ortaya koyduğu performansa sosyal medyada futbolseverler çok sert eleştiriler yaptı ancak sporun içinden gelen isimler de naifliğini koruyamadı, onlar da çıldırdı. En sert eleştiri Serhat Akın'dan geldi. Akın, Milli Takım'ın ortaya koyduğu futbol ve Şenol Güneş'in yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

İşte Akın'ın ifadeleri:

"HER ŞEY O KADAR BELLİYDİ Kİ"

"O kadar belliydi ki gol yiyeceğimiz, yani Şenol hoca da seyrediyor ikinci maçı. Yine tamamen yalış kadro. San Marino ile aynı seviyede oynadık, tebrikler. İrfan Can Kahveci niye oyuna girmiyor, Fenerbahçeli diye mi? Kenan Karaman rezil oynuyor ve sahada. Hocaya güzel sattı bu maçı da. Bence bu maçtan sonra hoca kovulmadılar. Burası Milli Takım, oyuncu ayırt edilemez. Maç bitiyor hiçbir risk almayan hoca öyle seyrediyor yazık.

"AKILALMAZ PARA KAZANIYORLAR"

Bu hocalar akılalmaz paralar kazanıyorlar bu ülkede. Yazık, Türk futbolu bu şekilde ileri gidemez. 1-2 kazanılır herkes havaya girer, reklam filmleri çekilir ama böyle rezil olursun, gerçekten yazık. Şaka mı bu ya? Nasıl Milli Takım bu? Yuh! Sıkıntı yok ya birkaç reklam filmi daha çekerler, kayıpsız biter bu şampiyona."

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