Eski milli atlet Süreyya Ayhan'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesine beden eğitimi öğretmeni olarak atanan eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine beden eğitimi öğretmeni olarak atanan eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop'u makamında kabul eden Belediye Başkanı Demirbaş, ilçelerine milli bir sporcunun atanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

İlçelerinde yeni Süreyya Ayhan'ların yetişmesini arzuladıklarını dile getiren Demirbaş, "İnşallah hocamızın destekleriyle ilçemizde milli atletler yetiştirmek istiyoruz. Kendisinden bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

Demirbaş, Süreyya Ayhan Kop ile spora başlama serüveni, milli sporcu olması ve elde ettiği başarıları ve yaşadıklarına ilişkin sohbet etti.

MilliiEğitim Bakanlığı tarafından "milli sporcu" kontenjanından beden eğitimi öğretmenliği kadrosundan ilk tercihi olan Çubuk'a atandığını söyleyen Ayhan, ilçede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Kendisi gibi milli atletler yetiştirmek için çalışacağını kaydeden Ayhan, şöyle devam etti:

"Geldiğim günden beri inanın memleketimden daha sıcak, daha güzel bir hava ile karşılaştım. Çubuk'un her yerini gezme fırsatım da oldu çok güzel alanlar var. Gerek parkıyla gerek spor alanlarıyla çok güzel. Ben bu kadar güzel ve çok fazla imkanın olduğunu tahmin edemiyordum. Burada güzel şeyler yapmak için buraya geldik. İnşallah buradan iyi sporcular çıkaracağız. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Şimdiden okulla ufak ufak seçmelere başladık. İnşallah Çubuk'un tamamında bir tarama yaparak kabiliyetli çocukları bulacağız ve Çubuk Belediyesi adına da turnuvalara hazırlayacağız."

Konuşmalardan sonra Demirbaş, Ayhan'a Çubuk Agat taşından kolye hediye etti.

Ziyarette Ayhan'a Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Özdemir ve eşi atletizm antrenörü Yücel Kop da eşlik etti.