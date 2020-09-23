Eski İZTO Başkanı Demirtaş'tan hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması

Eski İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) mütevelli heyeti başkanı olduğu dönemde hiçbir usulsüz işleme imza atmadıklarını ileri sürdü.

Eski İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) mütevelli heyeti başkanı olduğu dönemde hiçbir usulsüz işleme imza atmadıklarını ileri sürdü.

Kendisinin, üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Demirtaş, medyada yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Demirtaş, kendilerinden sonra gelen yönetimin göreve başlamasından kısa süre sonra yaptığı şikayet üzerine başlatılan ve 2 yıldır süren soruşturma kapsamında ifade verdiğini belirtti.

İddiaların hiçbirinin hukuki dayanağı olmadığını savunan Demirtaş, medyada çıkan haberler nedeniyle yanıt verme ihtiyacı duyduğunu belirterek, kurdukları üniversitenin başarısının dünyaya taşındığını belirtti.

Üniversiteye hastane kazandırmak için 30 bin metrekarelik "İzmir Ekonomi Sağlık Hastanesi"nin kaba inşaatını bitirdiklerini aktaran Demirtaş, "Bizi şikayet edenler pencerelerine kontrplak çakarak ancak depo yapabildiler. Biz kalsaydık hastane, pandemi sürecinde tüm halkımıza etkin hizmet verecekti. Üniversiteyi hiç borçsuz 25 milyon nakit, yılda 50 milyon bütçe fazlası, 500 milyon dolar varlığı, 222 dönüm ikinci kampüs arsası ile birlikte dev bir kurum olarak bıraktık." ifadelerini kullandı.

Hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadıklarını öne süren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Üniversitenin kaynaklarını herhangi kişi ya da kuruluşa aktarmadık.

Üniversitenin ihalelerine herhangi bir usulsüzlük karıştırmadık.

Üniversiteyi dolandırmadık.

Üniversitedeki görevlerimizi yerine getirirken görevimizi kötüye kullanmadık.

Üniversitenin tek bir kuruşunu ne yedik ne de başkasına yedirdik." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu dönemdeki bazı işlemlerden dolayı yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadenin ardından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Demirtaş'ı yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan