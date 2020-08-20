Eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkında özel yaşamıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı
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Eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkında özel yaşamıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirliklerine giden eski Kral Juan Carlos hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkında özel yaşamıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı
20.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:13

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirliklerine giden eski Kral Juan Carlos hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Juan Carlos ile uzun yıllar ilişki yaşadığını öne süren Corinna Larsen, BBC'ye verdiği demeçte, eski İspanya Kralının yurt dışında yüzlerce hesabının olduğunu savundu.

Larsen, eski İspanya Kralının kendisine 65 milyon avro hediye ettiğini dile getirerek "Bu, onun için ne kadar önemli olduğumun bir göstergesi." ifadesini kullandı.

40 yıldır çalışan bir aile şirketinin sadece kendisinin üzerine odaklanmasına şaşırdığını belirten Larsen, "Oysa yurt dışında yüzlerce hesabı olmalı." dedi.

İspanya Kralı olduğu dönemde 2004-2009 yıllarında Juan Carlos ile yaşadığı ilişkinin ayrıntılarını da anlatan Larsen, "Çok kısa sürede birbirimize yakınlaştık. Siyaset, tarih, iyi yemek veya şarap gibi birçok konuda ortak görüşümüz vardı. Ben o dönemde iki çocuklu dul bir kadın olarak Londra'da yaşıyordum. Madrid'de küçük bir çiftlik evinde buluşup, birlikte seyahat ediyorduk." şeklinde konuştu.

Danimarka kökenli Alman iş kadını, Juan Carlos'un bir dönem günde 10 kez kendisine telefon ettiğini de aktardı.

Juan Carlos ile ilişkisinden Kraliçe Sofia'nın da haberinin olduğunu söyleyen Larsen, "Juan Carlos bana, kraliyeti temsil etme konusunda eşiyle arasında bir anlaşma bulunduğunu ancak her ikisinin de bağımsız ve farklı hayatları olduğunu söylemişti." açıklamasında bulundu.

Juan Carlos'un bir keresinde babasıyla görüşüp "kızınızla evlenmek istiyorum" dediğini de aktaran Larsen, ancak İspanya'da monarşinin zarar görmemesi için bu konunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini vurguladı.

55 yaşındaki Larsen ayrıca, Juan Carlos ile ilişkisi hakkında basına konuşmaması için İspanya İstihbarat Servisi üyelerinden "tehdit alıp, baskı gördüğünü" ileri sürdü.

Larsen, tatilde olduğu sırada bazı kişilerin Monaco'daki evine girerek belgeler aradığını, Galler Prensesi Diana'nın Paris'te geçirdiği trafik kazasına atfen "Monaco-Nice arasında çok fazla tünel var." denilen kimliği belirsiz telefonlar aldığını ve 2012 yılında dönemin İspanya İstihbarat Merkezi Başkanı Felix Roldan'ın Londra'da kendisini ziyaret ederek "Basınla konuşma. Söylenenleri yapmazsan senin ve çocuklarının güvenliğini garanti edemeyiz." dediğini anlattı.

Eski Kral hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Larsen'ın 8 Eylül'de Madrid'deki Ulusal Mahkemede ifade vermesi öngörülüyor.

Juan Carlos'un, İspanya ve İsviçre'de hakkında yürütülen soruşturmalar ve basında çıkan iddiaların ardından 3 Ağustos'ta ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış, ardından aynı tarihte Birleşik Arap Emirliklerine gittiği duyurulmuştu.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.

İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 avroluk maaş, yolsuzluk iddialarının ardından haziran ayında kesilmişti.

Kaynak: AA

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