Eski hentbolcu Uğur Kılıç, THF başkanlığına adaylığını açıkladı
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Eski hentbolcu Uğur Kılıç, THF başkanlığına adaylığını açıkladı

Eski hentbolcu Uğur Kılıç, THF başkanlığına adaylığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Eski sporcu Uğur Kılıç, bu yıl yapılması planlanan Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

Eski sporcu Uğur Kılıç, bu yıl yapılması planlanan Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

THF'de 2014-2016 yıllarında yönetim kurulu üyeliği de yapan Kılıç, adaylığını İstanbul Beyoğlu'nda bulunun bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Spor aşığı bir ailede büyüdüğünü söyleyen Kılıç, "Hentbolla tanışmamla birlikte 18 yıllık sporculuk kariyerine başlamış oldum. Hentbol bana her zaman çok ama çok değer kattı. Düşmenin ne kadar normal, ayağa kalkmanın ne kadar değerli olduğu, birlik olmanın, birlikte sevinmenin, birlikte üzülmenin yani takım olmanın ne demek olduğunu bu sihirli top sayesinde öğrendim. ve bu sihirli toptan hiç vazgeçmedim. Sporculuk kariyerimi sonlandırdıktan sonra Hentbol Magazin dergisinde sekiz yıl boyuncu 72 sayı yayınladım. Sonrasında da iki yıl federasyon yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bu üyelik süresince hentbolun ihtiyaçlarını, sorunlarını gözlemleme şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Kılıç, toplantıda yaptığı sunumla hedeflerini ve projelerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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