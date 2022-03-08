Eski hakem "Rezil olduk" diyerek paylaştı! Dünya, Türkiye'yi konuşuyor - Haberler

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Eski hakem "Rezil olduk" diyerek paylaştı! Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

Haberler.com - Spor
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MHK'nin 13 hakemi liste dışı bırakarak aldığı tarihi karara eski hakem Deniz Çoban sosyal medyadan tepki gösterdi. Yurt dışında da büyük ses getiren konuyla ilgili yapılan haberi alıntılayan Çoban, "Dünya'ya rezil olduk" dedi.

MHK sezon sonuna kadar 13 hakeme düdük astırdı. Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu listeye yayıncı kuruluşun yorumcusu eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ARKADAŞLARININ YÜZÜNE BAKABİLECEKLER Mİ?"

Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi hiçbir MHK üyesi istifa etmeyecek mi? Mevcut 9 üye, gelecekte omuz omuza maç yönettikleri arkadaşlarının yüzüne bakabilecekler mi?" dedi.

Eski hakem 'Rezil olduk' diyerek paylaştı! Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

"DÜNYA'YA REZİL OLDUK"

Öte yandan Çoban yurt dışında yayınlanmış konuyla ilgili bir haberi alıntılayarak, "Dünyaya rezil olduk!" ifadelerini kullandı.

Eski hakem 'Rezil olduk' diyerek paylaştı! Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

Haberler.com - Spor

Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Deniz Çoban, Süper Lig, Spor, Haberler

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