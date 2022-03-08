Eski hakem 'Rezil olduk' diyerek paylaştı! Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

MHK sezon sonuna kadar 13 hakeme düdük astırdı. Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu listeye yayıncı kuruluşun yorumcusu eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ARKADAŞLARININ YÜZÜNE BAKABİLECEKLER Mİ?"

Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi hiçbir MHK üyesi istifa etmeyecek mi? Mevcut 9 üye, gelecekte omuz omuza maç yönettikleri arkadaşlarının yüzüne bakabilecekler mi?" dedi.

"DÜNYA'YA REZİL OLDUK"

Öte yandan Çoban yurt dışında yayınlanmış konuyla ilgili bir haberi alıntılayarak, "Dünyaya rezil olduk!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor