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Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, "Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım" diyerek Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'ya göndermede bulundu.

11.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:22

Galatasaray'da oynadığı dönemde kupalar kazanan ve sarı kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'ya göndermede bulundu.

Melo, İspanyol gazetesi AS'a verdiği röportajda "Güçlü bir karakterim var. Ben bir profesyonelim. Ben Brezilya'da kötü şartlardan gelen ve başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum. Saha içinde bambaşka biri oluyorum, ne olursa olsun kazanmak istiyorum. Dürüstlükle ve rakibe saygı çerçevesinde her zaman kazanmak zorundayım. Saha dışında eğlenceliyim. Saha içindeki gibi bir canavar değilim" dedi.

Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Felipe Melo

"EN İYİ BREZİLYALIYIM"

Türkiye kariyeriyle ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray'a giderek Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum. 4 yılda 8 kupa kazandım. Real Madrid'e gidebilirdim ancak olmadı. Dünya Kupası'nda oynadığım zaman menajerim onlarla görüşmüştü, ben direkt olarak görüşmedim. Herkes Real Madrid'de oynamayı ister Real Madrid sizi istiyorsa her şeyi bırakmak zorundasınızdır. Ama orada tarih yazabilir misiniz? Belki evet; ama bugün sonsuza kadar kalbimde olarak Galatasaray'a olduğu gibi ikonik bir futbolcu olamazdım" diyerek Alex'e gönderme yaptı.

Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
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