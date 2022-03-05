Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Marcao sahaya kaptan olarak çıkarken, 2014-2016 yılları arasında Galatasaray formasını terletmiş eski futbolcu Olcan Adın bu duruma tepki gösterdi.

"NE GÜZEL DÜNYA"

Olcan Adın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at, sahada bütün pislikleri yap, gel Galatasaray'a kaptan ol! Ne güzel dünya ya..." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Adın'a tepki gösterirken eski futbolcunun bu paylaşımı gündeme gelmek için yaptığını savundu.

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