Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Bir dönem Galatasaray forması giyen Olcan Adın, sarı-kırmızılılarda Marcao'nun Konyaspor maçına kaptan olarak çıkmasına sert tepki gösterdi. Eski futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at, sahada bütün pislikleri yap, gel Galatasaray'a kaptan ol! Ne güzel dünya ya..." dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Marcao sahaya kaptan olarak çıkarken, 2014-2016 yılları arasında Galatasaray formasını terletmiş eski futbolcu Olcan Adın bu duruma tepki gösterdi.

"NE GÜZEL DÜNYA"

Olcan Adın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at, sahada bütün pislikleri yap, gel Galatasaray'a kaptan ol! Ne güzel dünya ya..." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Adın'a tepki gösterirken eski futbolcunun bu paylaşımı gündeme gelmek için yaptığını savundu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarları çıldırtan paylaşım: Ne güzel dünya ya

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Olcan Adın, Süper Lig, Konyaspor, Marcao, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title