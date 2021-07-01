Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
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Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı

Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalanan 10 aylık bebek Defne için eski ünlü oyuncular ve ilçe protokolü sahaya çıkarak futbol oynadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalanan 10 aylık bebek Defne için eski ünlü oyuncular ve ilçe protokolü sahaya çıkarak futbol oynadı.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Sarızeybek Spor Tesislerinde gerçekleşen karşılaşma Türk futbolunun ünlü isimleriyle, Ayvalık'ın unutulmaz futbolcularını bir araya getirdi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın da forma giydiği maçta; Galatasaraylı Bülent Korkmaz, Karşıyaka ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu şimdilerin usta teknik direktörü Cihat Arslan, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Cumhuriyet Savcısı Ender Olcay Okumuş, Antalyaspor'un unutulmaz oyuncusu Osman Arslan ve Ayvalık'ta birçok takımda top koşturan efsanevi oyuncular yer aldı.

Bülent Korkmaz: "Defne bebeğin tedavisine katkı sağlayabilmek adına çok mutluyum"

Ayvalıklı futbolseverlerin de ilgiyle izledikleri karşılaşma öncesinde gazetecilere açıklama yapan ünlü oyuncu Bülent Korkmaz, karşılaşmaya katılma amacının 10 aylık Defne bebeğin sağlığına kavuşmasına katkı verebilmek olduğunu vurgulayarak, "SMA hastası bu bebeğimize herkesin yardımcı olmasını bekliyoruz. Ben bu tür organizasyonlar için fırsat buldukça sık sık forma giyiyorum. Çünkü toplumsal dayanışma adına ihtiyaç sahibi olan herkese elimizi uzatmak zorundayız. Paylaşımcı olmak gerekir. Şu an için ben hem eski arkadaşlarımı görebilmekten ve Defne bebeğin tedavisine katkı sağlayabilmek adına çok mutluyum" dedi.

Gökhan Görgülüarslan: "Bu organizasyonun bir parçası olmaktan mutluyum"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise Defne bebeğin sağlığına kavuşması için düzenlenen organizasyonun bir parçası olmak adına karşılaşmada yer aldığını vurgulayarak, "Buradaki arkadaşlarımızla birlikte bu ulvi amaç için buradayız. Umarım minik bebeğimiz sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Cihar Arslan: "İstanbul'dan buraya bu özel organizasyon için geldim"

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden ve teknik direktörlük kariyeriyle günümüzde de sık sık isminden söz ettiren Cihat Arslan da, Defne bebek için düzenlenen karşılaşmaya eskimeyen dostlarıyla birlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu güzel ortamın içinde olduğum için çok mutluyum. İstanbul'dan buraya bu özel organizasyon için geldim. İnşallah minik bebeğimizin sağlığına kavuşmasına katkı verebilmiş oluruz" diye konuştu.

Mesut Ergin: "Defne bebeğe umut olacağız"

Karşılaşmayı izleyenler arasında bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, "Bu karşılaşmayı düzenlemekteki amacımız Defne bebeğe bir nebzede olsa katkı sağlayabilmektir. Bu maksatla Ayvalık halkı olarak, Ayvalık Belediyesi olarak, şahsım olarak bu konuda hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Bu yönde gerekli destekleri sağladığımızı düşünüyoruz. Bu tarzdaki etkinlikleri sürdüreceğiz. Umut ediyoruz ki; bu bebeğimize, tüm Edremit Körfezi başta olmak üzere tüm Balıkesir halkı olarak umut olacağız" dedi.

Kırmızı ve siyah formalı iki takım arasında gerçekleşen zevkli ve çekişmeli karşılaşmada goller, Defne bebeğin sağlığına kavuşması için atıldı. - BALIKESİR

Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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