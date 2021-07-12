Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın
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Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın ardından eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. 2014-2015 sezonun başında siyah-beyazlılarla anlaşmaya varan ve kampa katılan Ayhan, taraftarın tepkisi sonrası 1 gün sonra takımdan gönderilmişti. Bu duruma gönderme yapan eski futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın. Lütfen!" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli rotasyonunda kullanmak için Sergen Yalçın'ın talimatıyla Mehmet Topal'la anlaşmaya vardı. Serbest statüde olan deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın

"BENİM HAKKIM SONUNA KADAR HELAL OLSUN"

Bir dönem Beşiktaş'la anlaşan Yalçın Ayhan, siyah-beyazlı taraftarların tepkisi sonrası yönetimin aldığı kararla takımdan gönderilmişti . Bu olaya göndermede bulunan eski futbolcu Ayhan yaptığı paylaşımda, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın. Lütfen! Benim hakkım sonuna kadar helal olsun. Kırgınlığım ne camiaya ne taraftarlara. Sadece bazı kişilere kırgınım" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın
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Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın - Haberler Spor
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