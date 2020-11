Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu

Paris Saint-Germain ile dört kez şampiyonluk zaferi yaşayan Gregory van der Wiel, Paris'ten ayrıldıktan sonra sırasıyla Fenerbahçe, Cagliari ve Toronto'da forma giydi. Kişisel web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Hollandalı futbolcu, kariyer basamaklarında yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle panik atak yaşadığını söyledi.

Yaz aylarında Hollanda Ligi takımlarından RKC Waalwijk'e katılan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gregory van der Wiel'in sağlık sorunları nedeniyle futbol oynayamadığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, panik atak ve anksiyete problemlerinin olduğunu, futbola geri dönebilmek adına tedavi gördüğünü, yeniden sahalara çıkmak için çok çalıştığını açıkladı.

"DUYGUSAL DURUMUMU FARK EDEMEDİM"

Gregory van der Wiel yazılı açıklamada "Paris'te her zaman tam olarak mutlu olmadıktan sonra İstanbul'da zor bir yıl geçirdim. Arkasından Cagliari'de kötü bir kaç ay geçirdikten sonra, en büyük duygusal darbe Toronto FC'den ayrılmaya zorlandığımda geldi. Toronto'da takımı, insanları ve şehri sevdim. En az 5-6 yıl daha Toronto'da oynamayı ve yaşamayı hayal ettim. Sonra çok sevdiğim bir teknik direktörle profesyonel ve sağlıklı bir görüşme yaptığım için aniden ayrılmak zorunda kaldım. Bu canımı çok acıttı. Hayata devam etmeye çalıştım ama bu yaşadıklarımın duygusal olarak bana neler yaptığının farkına varmadım." ifadelerini kullandı.

İşte Van der Wiel'in yaptığı tüm açıklamalar;

"Bir yıldan fazladır panik atak ve anksiyete ile uğraşıyorum, Los Angeles'ta evde başlayan bir şey. O sırada bana ne olduğunu bilmiyordum ve kalp krizi geçirdiğimi düşünüyordum. Fiziksel olarak yanlış bir şeyler olduğunu düşündüm. Farklı hastaneler ve farklı doktorlarla birlikte birçok testten geçtim, fiziksel olarak her şeyim iyi çalışıyordu. Sonrasında bugüne kadar zihinsel anlamda tedavi gördüm."

"FUTBOLCULUĞUN BASKISINI HİSSETTİM"

"Bunun benim başıma gelmesinin birkaç nedeni var ve bunları paylaşmak istiyorum. Profesyonel bir futbolcu olarak, gerçekte ne hissediyor olsam da her zaman en iyi tarafımı gösterme baskısı yaşadım. Ben her zaman duygularımı bir kenara koyarak yaşadım. Hayal kırıklığı, öfke, üzüntü, hepsini bir kenara bıraktım ve hayatıma ve kariyerime devam ettim. Kendinize "umurumda değil" demek kolay ve ben de öyle yaptım. Kariyerimin son birkaç yılı kolay olmadı. Paris'te her zaman tam olarak mutlu olmadıktan sonra İstanbul'da zor bir yıl geçirdim. Arkasından Cagliari'de kötü bir kaç ay geçirdikten sonra, en büyük duygusal darbe Toronto FC'den ayrılmaya zorlandığımda geldi. Toronto'da takımı, insanları ve şehri sevdim. En az 5-6 yıl daha Toronto'da oynamayı ve yaşamayı hayal ettim. Sonra çok sevdiğim bir teknik direktörle profesyonel ve sağlıklı bir görüşme yaptığım için aniden ayrılmak zorunda kaldım. Bu canımı çok acıttı."

"HEDEFSİZ KALMAK BİTİRDİ"

"Ama hayatıma devam ettim, Los Angeles'a taşındım. Başka bir takım için oynamaya çalıştım. Belki Atlanta'daki eski teknik direktörüm için oynayacaktım ama benimle ilgilendikten sonra bir daha geri dönmediler. Daha sonra Los Angeles takımlarından biri için bedavaya oynamayı kabul ettim, ancak ilk olumlu görüşlerden sonra yine hikaye ortada kaldı. Kariyerim orada yavaş yavaş bitti. Hayata devam etmeye çalıştım ama bu yaşadıklarımın duygusal olarak bana neler yaptığının farkına varmadım. Hayatımda ne olacağını bilmiyordum. Her sabah yeniden uyanmak ve ne yapacağını bilmemek beni mahvetti, beni öldürdü. Her gün antrenman yapan, her hafta maça çıkan bir oyuncu olarak hedefsiz kalmak beni bitirdi. Altı ay sonra da panik atak başladı."

"OYUNA AŞKIM HİÇ BİTMEDİ"

"Şimdi Amsterdam'a döndüğümden çok daha iyiyim. Oyuna olan aşkım devam ediyor, hiç bitmedi. Bu nedenle, ne olursa olsun sahaya geri dönmeye çalışıyorum ve bunu gerçekleştirmeme yardım edecek bir kulüp bulduğum için çok şanslıyım. RKC Waalwijk, beni kollarını açarak karşıladı ve her konuda bana yardım etmeyi teklif etti. Sportif direktör ve teknik direktörle yaptığım harika konuşmalardan sonra, hiçbir şey düşünmedim. Henüz takımda değilim ama geri dönebilmek için her gün çok çalışıyorum. Bunun olup olmayacağından emin değilim ama zaman gösterecek. Sonuç ne olursa olsun, RKC'deki herkesten aldığım harika yardım için minnettarım."

"ŞİMDİ ÇOK HEYECANLIYIM"

"Bunu paylaşmak istedim çünkü bu hayatın bir parçası. Kim olursan ol, hepimiz insanız ve bu herkesin başına gelebilir. Ayrıca neler yaşadığımı ve bugün ne durumda olduğum konusunda sizi bilgilendirmek istedim. Benim için kolay bir yıl olmadı ama şimdi çok daha iyiyim ve önümüzdeki dönem için çok heyecanlıyım."