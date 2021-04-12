Eski Bakan Masum Türker'den dikkat çeken açıklamalar: Türk ekonomisine saldırıyorlar

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde Ekonomi Bakanlığı yapan, 2009-2015 yılları arasında DSP Genel Başkanlığı görevini yürüten Masum Türker, ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk ekonomisine yönelik saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini belirten Türker, saldırının, Türkiye'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasıyla başladığını söyledi. Berat Albayrak hakkında da konuşan Türker, "Herkes damat olduğu için saldırıyor ama bence başarısız değildi" dedi.

Ekonomiden sorumlu eski Bakan DSP'li Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini savundu.

Masum Türker, "Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Sonrasında durum biraz değişti neden? Bizim yurtdışındaki rezervlerimiz Türkiye'ye getirildi. Bunun fakına varan ABD ve özellikle ve yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti. Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

SALDIRININ ARKASINDA NE VAR?

Türk ekonomisine yönelik saldırının arkasında başka nelerin olabileceğini de değerlendiren Türker, "O saldırının temelinde bizim Suriye'de diğer ülkelerdeki varlığımız ve bu döviz rezervlerinin özellikle altınların Türkiye'ye getirilmiş olması var. Dolayısıyla bize tehdit olarak kullanılamadığı için Cumhurbaşkanı ya da diğer yöneticilerin sert çıkışlarına bir eylem yapamıyorlar eskisi gibi." açıklamasında bulundu.

"BENCE ALBAYRAK BAŞARILIYDI"

Daha sonra sözü eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a getiren Türker, "Albayrak'a herkes saldırıyor belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı başarısız değildi. Orada ekonomiyi yönlendirmeye alışmış kişiler liderin çevresine gidip şikayet ederlerdi damat olduğu için şikayet edemiyorlardı rahatsızlık buydu ama yönetim iyiydi. Kadrolarında bir zayıflık vardı." dedi.

"TÜRKİYE'NİN 128 MİLYAR DOLAR REZERVİ YOKTU"

CHP'nin "128 milyar dolarlık rezerv yok oldu" eleştirilerine de değinen Türker, "Türkiye'nin 128 milyar dolar döviz rezervi yoktu. Türkiye'nin döviz rezervi kendi sahip olduğu rezervdir. 128 milyar dolar dediğimizde yurtdışından gelmiş borç para eklendiği zaman sanki o para bizim gibi rezerv olarak belirleniyor. Halbuki döviz rezervleri artık modern anlamda ikiye ayrılarak tanımlanması gerek birincisi öz kaynaklardan oluşan rezerv ikincisi ise yabancı kaynaklardan oluşan rezerv." dedi.