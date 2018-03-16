Eski Ebso Başkanı Akkan Vefat Etti
Eski Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Atıl Akkan 75 yaşında vefat etti.
Eski Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Atıl Akkan 75 yaşında vefat etti.
Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Akkan, sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Akkan'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Seferihisar Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Sığacık Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Akkan, EBSO Başkanlığının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Birliği Sanayi Komitesi Türkiye Temsilciliği görevlerinde de bulunmuştu.