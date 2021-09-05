Eski dost tokadı! G.Saray, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da maç kaybetti
Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin teknik direktörü ve Gheorghe Popescu'nun başkanı olduğu Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu olayından sonra takıma tekrar dönen Marcao da karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.
Galatasaray, milli aradaki hazırlık maçında taraftarına tat vermedi. Aslan, Florya'daki maçta Popescu'nun başkanı, Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.
TÜM GOLLER RAKİPTEN
G.Saray'ın golü 29'da Nooijer'in kendi ağlarını bulmasıyla geldi. Rakibin gollerini 84'te Betancor, 87'de Ely Fernandes ve uzatma dakikalarında Ganea'dan geldi.
MARCAO İLK KEZ
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao da ilk kez maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, 2 gün önce takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.