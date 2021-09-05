Eski dost tokadı! G.Saray, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da maç kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski dost tokadı! G.Saray, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da maç kaybetti

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin teknik direktörü ve Gheorghe Popescu'nun başkanı olduğu Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu olayından sonra takıma tekrar dönen Marcao da karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.

Galatasaray, milli aradaki hazırlık maçında taraftarına tat vermedi. Aslan, Florya'daki maçta Popescu'nun başkanı, Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.

Eski dostlardan acı tokat! G.Saray, Popescu'nun başkanı ve Hagi'nin hocası olduğu Constanta'ya 3-1 yenildi

TÜM GOLLER RAKİPTEN

G.Saray'ın golü 29'da Nooijer'in kendi ağlarını bulmasıyla geldi. Rakibin gollerini 84'te Betancor, 87'de Ely Fernandes ve uzatma dakikalarında Ganea'dan geldi.

Eski dostlardan acı tokat! G.Saray, Popescu'nun başkanı ve Hagi'nin hocası olduğu Constanta'ya 3-1 yenildi

MARCAO İLK KEZ

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao da ilk kez maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, 2 gün önce takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.

Eski dost tokadı! G.Saray, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da maç kaybetti
Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek
Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek
Galatasaray'ın görüştüğü futbolcu ortaya çıktı! Brezilyalı savunmacı Leo Ortiz bizzat iddiaları doğruladı
Galatasaray'ın görüştüğü futbolcu ortaya çıktı! Brezilyalı savunmacı Leo Ortiz bizzat iddiaları doğruladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Derya Şensoy Aleyna Tilki
Spor Max Meyer Umut Meraş Şenol Güneş Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eski dost tokadı! G.Saray, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da maç kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 13:24:08. #1.16#

title