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Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü

Romanya U21 takımının başına getirilmesi tepki çeken Chelsea'nin eski futbolcusu Adrian Mutu, futbolculuk döneminde ilişki yaşadığı cinsel içerikli film yıldızının kanını içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
24.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:38

Rus iş adamı Roman Abramovich'in Chelsea'yi satın almasının ardından 2003 yılında Chelsea'ye 15 milyon sterline büyük umutlarla transfer olan Adrian Mutu, beklentilerin uzağında kalmıştı.

İngiltere'de daha çok futbol dışı konularla gündeme gelen Rumen futbolcu, o dönem uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca doping kullandığı da tespit edilen Adrian Mutu, 9 ay men cezası daha almıştı. Rumen futbolcu, her ne kadar dopingi cinsel gücü arttırmak için kullandığını söylese de cezadan kurtulamamıştı.

Rumen futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Mutu, özel hayatıyla da adından söz ettiriyordu. Haber spikeri olan eski eşi Alexandra'ya şiddet uyguladığı söylenen Mutu'nun ismi birçok Hollywood yıldızıyla da aşk dedikosuna karışmıştı.

Rumen eski futboluyla ilgili en dikkat çeken söylenti ise ilişki yaşadığı cinsel içerikli film yıldızının kanını içtiği iddiasıydı.

MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GETİRİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Geçmişte birçok olaya karışan Adrian Mutu'nun Romanya milli U-21 takımın başına getirilmesi tartışmalara sebep oldu. Mutu, geçmişte birçok zorluk yaşadığını bu nedenle genç futbolcular ile çok iyi iletişim kurabileceğini, hata yapan futbolculara hatalarından ders çıkarmalarına ve tekrar aynı hatayı yapmamaları konusunda yardımcı olacağını söyleyerek bu pozisyon için doğru kişi olduğunu savundu.

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Spor Manşet

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